RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 274275276277

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:05

  root написав:піду взагалі закрию її.

комуналь під 5% кешбек вже не очикуєте?

  vpchelko написав:тарифы хз какие

тарифи -за кредитними продуктами завжди в ДКБО. Дивись сторінку 82 в поточній редакції. Там усякі ВсеМожу, й архівна версія також.
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:20

  kulikrom написав:комуналь під 5% кешбек вже не очикуєте?

від пумбу вже точно ні, і на комуналку в них навіть для дебетки 5 було ;)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 04.03.15
Подякував: 211 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 13:40

PUMB, а когда можно будет перевыпустить, или выпустить дополнительную цифровую карту к кредитке, аналогично дебетке?
User253
 
Повідомлень: 11
З нами з: 11.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 23:17

ПУМБ в этом месяце решил стать основным банком для коммуналки?
User253
 
Повідомлень: 11
З нами з: 11.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 23:20

А в мене знову лише партнерка, ВСЕможу спочивай з Богом, а в дружини немає кредитки, лише ВСЕкарта, то дали комуналку, якось так і продукти 1,5, вирішили на нову аудиторію попрацювати,ск@ти.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 757
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 23:54

Індивідуальний підхід набирає обертів, у мене:
Продукти - 0,75% / 0,5%
Кафе та ресторани - 3% / 1%
Комуналка - 2% / 1%
Будівельні магазини - 2% / 1%
АЗС - 2% / 1%
Комуналка - 2% / 1%
Одяг та взуття - 3% / 1%
Виділене відрізняється від наведених тут.
klug
 
Повідомлень: 7569
З нами з: 18.08.14
Подякував: 317 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 00:10

Re: ПУМБ

  klug написав:Одяг та взуття - 3% / 1%

В мене от так як у вас тільки замість одягу:
Магазини краси 2% / 1%
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3186
З нами з: 05.05.21
Подякував: 198 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
7
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 00:47

ПУМБ

  melkh написав:А в мене знову лише партнерка, ВСЕможу спочивай з Богом, а в дружини немає кредитки, лише ВСЕкарта, то дали комуналку, якось так і продукти 1,5, вирішили на нову аудиторію попрацювати,ск@ти.

У вас є нарахування по категоріям кб від банку в попередні місяці?
Як активно користуєтесь послугами банку?
vadlme
 
Повідомлень: 46
З нами з: 20.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 00:48

Re: ПУМБ

А це у пумб прикол такій. Вибрав коммунал 5% кешюек, зараз зайшов а вже малює 2.
PUnder
 
Повідомлень: 1319
З нами з: 02.08.09
Подякував: 35 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 06:33

  klug написав:Індивідуальний підхід набирає обертів, у мене:
Продукти - 0,75% / 0,5%
Кафе та ресторани - 3% / 1%
Комуналка - 2% / 1%
Будівельні магазини - 2% / 1%
АЗС - 2% / 1%
Комуналка - 2% / 1%
Одяг та взуття - 3% / 1%
Виділене відрізняється від наведених тут.

Оскільки на нашу редакційну картку цього місяця кешбек від банку не виділили (лише від партнерів), з Вашого дозволу Ваші дані візьмемо для щомісячного огляду.
Наперед дякуємо!
До речі, у Вас комуналка вказана 2 рази. У Вас було запропоновано 6 категорій замість 7и, чи Ви якусь пропустили?
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 250
З нами з: 12.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 274275276277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4839)
01.10.2022 07:43
Ринок ОВДП (3564)
30.09.2022 23:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.