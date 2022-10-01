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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 275276277278

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 07:34

Второй месяц - только партнерский кешбэк (без единого нормального варианта).
Ну что ж, мы люди не гордые, карту на полку, рядом со ВсеКартой, которой перестал пользоваться после приколов с "финмоном имени 17 марта". Да, в курсе, что уже отменили, и теперь "400к за месяц", но осадочек - остался.
Сколько тут, говорили, надо карте вылежаться: 8 месяцев? Ну, пусть лежит, кушать не просит, и за то спасибо.

Судя по комментариям поддержки на сайте, банк начал сильно экономить на зарплате, т.к. комментируют явно студенты-фрилансеры, даже не понимающие сути вопроса.
Ничего интересного в банке не осталось, ладно, переходим в режим "ридонли".
Удачи остальным ежикам в жевании этого кактуса!
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 07:56

vadlme в серпні-лише партнерка,в липні-були категорії і була основною карткою і набирав 100грн кешбеку,не багато, а ось 2 міс поспіль чомусь не дають і я і не користуюсь нею.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 07:59

  melkh написав:vadlme в серпні-лише партнерка,в липні-були категорії і була основною карткою і набирав 100грн кешбеку,не багато, а ось 2 міс поспіль чомусь не дають і я і не користуюсь нею.

Я в августе насобирал аж 61 грн, и банк решил, что это - непомерные траты для него. Вообще, все месяцы (по август включительно) активно пользовался картой - это, похоже, и стало причиной.
Решили поиграться в Монобанк? Вот только до Монобанка им, как до неба.
Пусть лежит, еще с десяток кредиток есть. Да, жалко лимит 40к не использовать,ну да ладно...
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 08:37

Користувався мало (бо алку зараз активно юзаю) , так дали кишмиш на одежу/взуття аж 3%. Вчасно. Зимовий гардероб в Херсоні.)
В свою чергу Алка дала на АЗС. Вдалий місяць по киш-миш.
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 08:41

  melkh написав:vadlme в серпні-лише партнерка,в липні-були категорії і була основною карткою і набирав 100грн кешбеку,не багато, а ось 2 міс поспіль чомусь не дають і я і не користуюсь нею.

А мені в серпні пощастило отримати кб від банку, де я назбирав по категорії "продукти" аж 5грн.
У липні по категорії "медичні послуги" майже 400грн, можливо це зіграло ключову роль у відсутності категорії у вересні та жовтні, хз..
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