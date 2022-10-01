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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 07:34
Второй месяц - только партнерский кешбэк (без единого нормального варианта).
Ну что ж, мы люди не гордые, карту на полку, рядом со ВсеКартой, которой перестал пользоваться после приколов с "финмоном имени 17 марта". Да, в курсе, что уже отменили, и теперь "400к за месяц", но осадочек - остался.
Сколько тут, говорили, надо карте вылежаться: 8 месяцев? Ну, пусть лежит, кушать не просит, и за то спасибо.
Судя по комментариям поддержки на сайте, банк начал сильно экономить на зарплате, т.к. комментируют явно студенты-фрилансеры, даже не понимающие сути вопроса.
Ничего интересного в банке не осталось, ладно, переходим в режим "ридонли".
Удачи остальным ежикам в жевании этого кактуса!
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Додано: Суб 01 жов, 2022 07:56
vadlme в серпні-лише партнерка,в липні-були категорії і була основною карткою і набирав 100грн кешбеку,не багато, а ось 2 міс поспіль чомусь не дають і я і не користуюсь нею.
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melkh
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Додано: Суб 01 жов, 2022 07:59
melkh написав:vadlme
в серпні-лише партнерка,в липні-були категорії і була основною карткою і набирав 100грн кешбеку,не багато, а ось 2 міс поспіль чомусь не дають і я і не користуюсь нею.
Я в августе насобирал аж 61 грн, и банк решил, что это - непомерные траты для него. Вообще, все месяцы (по август включительно) активно пользовался картой - это, похоже, и стало причиной.
Решили поиграться в Монобанк? Вот только до Монобанка им, как до неба.
Пусть лежит, еще с десяток кредиток есть. Да, жалко лимит 40к не использовать,ну да ладно...
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Додано: Суб 01 жов, 2022 08:37
Користувався мало (бо алку зараз активно юзаю) , так дали кишмиш на одежу/взуття аж 3%. Вчасно. Зимовий гардероб в Херсоні.)
В свою чергу Алка дала на АЗС. Вдалий місяць по киш-миш.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 08:41
melkh написав:vadlme
в серпні-лише партнерка,в липні-були категорії і була основною карткою і набирав 100грн кешбеку,не багато, а ось 2 міс поспіль чомусь не дають і я і не користуюсь нею.
А мені в серпні пощастило отримати кб від банку, де я назбирав по категорії "продукти" аж 5грн.
У липні по категорії "медичні послуги" майже 400грн, можливо це зіграло ключову роль у відсутності категорії у вересні та жовтні, хз..
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:02
vadlme комуналку комусь дали?
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Goodman
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:05
ShtormK написав:
Оскільки на нашу редакційну картку цього місяця кешбек від банку не виділили (лише від партнерів), з Вашого дозволу Ваші дані візьмемо для щомісячного огляду.
можете і мій взяти
Аптека 2/1
АЗС 2/1
Комунальні 2/1
Востаннє редагувалось Goodman
в Суб 01 жов, 2022 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:06
Goodman написав:vadlme
комуналку комусь дали?
Не зрозумів пмтання
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Додано: Суб 01 жов, 2022 16:11
vadlme значить не дали, тільки "некоторим"
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