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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:10
Goodman написав:vadlme
комуналку комусь дали?
3 акка 5% ,карты полочные были
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Додано: Суб 01 жов, 2022 18:22
pavyak написав: Goodman написав:vadlme
комуналку комусь дали?
Дружині дали 5% ,( поки не змінили на 2%), на продукти 1,5% з квітня карта на поличці. В мене пролежала місяця 3, в минулий місяць дзвонили, просили хоч на щось провести якусь витрату то дали 2%
Тобто, чим менше дій по карті, тим більша вірогідність нарахування кб від банку..
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Додано: Суб 01 жов, 2022 19:38
pavyak написав: Goodman написав:vadlme
комуналку комусь дали?
Дружині дали 5% ,( поки не змінили на 2%), на продукти 1,5% з квітня карта на поличці. В мене пролежала місяця 3, в минулий місяць дзвонили, просили хоч на щось провести якусь витрату то дали 2%
В мене також після льожки 2 міс. - 5% на коммун. і 1,5% на продукти
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Додано: Суб 01 жов, 2022 19:44
valya написав:
В мене також після льожки 2 міс. - 5% на коммун. і 1,5% на продукти
у меня продуктов нет вообще. Есть сладости 5%, кафе и рестораны 3% и коммуналка 2% Были ещё книги. Пользуюсь картой постоянно. 115 насобирал в сентябре
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