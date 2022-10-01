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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 276277278279

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:10

  Goodman написав:vadlme комуналку комусь дали?

3 акка 5% ,карты полочные были
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 18:22

  pavyak написав:
  Goodman написав:vadlme комуналку комусь дали?

Дружині дали 5% ,( поки не змінили на 2%), на продукти 1,5% з квітня карта на поличці. В мене пролежала місяця 3, в минулий місяць дзвонили, просили хоч на щось провести якусь витрату то дали 2%

Тобто, чим менше дій по карті, тим більша вірогідність нарахування кб від банку..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:38

  pavyak написав:
  Goodman написав:vadlme комуналку комусь дали?

Дружині дали 5% ,( поки не змінили на 2%), на продукти 1,5% з квітня карта на поличці. В мене пролежала місяця 3, в минулий місяць дзвонили, просили хоч на щось провести якусь витрату то дали 2%

В мене також після льожки 2 міс. - 5% на коммун. і 1,5% на продукти
valya
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:44

Re: ПУМБ

  valya написав:В мене також після льожки 2 міс. - 5% на коммун. і 1,5% на продукти
у меня продуктов нет вообще. Есть сладости 5%, кафе и рестораны 3% и коммуналка 2% Были ещё книги. Пользуюсь картой постоянно. 115 насобирал в сентябре
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:17

  Мизантрóп написав:
  Goodman написав:vadlme комуналку комусь дали?

3 акка 5% ,карты полочные были

у меня 5% на активных картах дали
anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:22

Re: ПУМБ

  anis написав:у меня 5% на активных картах дали
может у кого больше долгов по коммуналке, тому выше процент дают. Типа стимулируют погасить.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:23

Игорь Алексеевич тоже мимо, так как тут переплата
anis
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 20:40

Re: ПУМБ

Індивідуальний підхід точка
valya
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