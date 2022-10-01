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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 17:10
Goodman написав:vadlme
комуналку комусь дали?
3 акка 5% ,карты полочные были
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Мизантрóп
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Додано: Суб 01 жов, 2022 18:22
pavyak написав: Goodman написав:vadlme
комуналку комусь дали?
Дружині дали 5% ,( поки не змінили на 2%), на продукти 1,5% з квітня карта на поличці. В мене пролежала місяця 3, в минулий місяць дзвонили, просили хоч на щось провести якусь витрату то дали 2%
Тобто, чим менше дій по карті, тим більша вірогідність нарахування кб від банку..
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vadlme
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Додано: Суб 01 жов, 2022 19:38
pavyak написав: Goodman написав:vadlme
комуналку комусь дали?
Дружині дали 5% ,( поки не змінили на 2%), на продукти 1,5% з квітня карта на поличці. В мене пролежала місяця 3, в минулий місяць дзвонили, просили хоч на щось провести якусь витрату то дали 2%
В мене також після льожки 2 міс. - 5% на коммун. і 1,5% на продукти
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valya
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Додано: Суб 01 жов, 2022 19:44
valya написав:
В мене також після льожки 2 міс. - 5% на коммун. і 1,5% на продукти
у меня продуктов нет вообще. Есть сладости 5%, кафе и рестораны 3% и коммуналка 2% Были ещё книги. Пользуюсь картой постоянно. 115 насобирал в сентябре
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 01 жов, 2022 20:17
Мизантрóп написав: Goodman написав:vadlme
комуналку комусь дали?
3 акка 5% ,карты полочные были
у меня 5% на активных картах дали
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anis
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Додано: Суб 01 жов, 2022 20:22
anis написав:
у меня 5% на активных картах дали
может у кого больше долгов по коммуналке, тому выше процент дают. Типа стимулируют погасить.))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 01 жов, 2022 20:23
Игорь Алексеевич тоже мимо, так как тут переплата
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anis
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Додано: Суб 01 жов, 2022 20:40
Індивідуальний підхід точка
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valya
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Додано: Суб 01 жов, 2022 21:48
Мне другое интересно: у тех, у кого карты на полке лежали... Кредлимит не резали случайно? По принципу: "Все равно не пользуетесь, отдадим тем, кому нужнее".
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Искатель
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Додано: Суб 01 жов, 2022 21:51
Искатель написав:
По принципу: "Все равно не пользуетесь, отдадим тем, кому нужнее".
у етого банка нет проблем с деньгами . второй примат со спайками банк+пром. группа. Видно по подходам.
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Goodman
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