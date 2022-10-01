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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:05

Re: ПУМБ

На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
undeadserf
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:41

undeadserf можна і увесь кредліміт лише макс виплатиться 500 грн кешбеку, тобто ліпше потратити 10 т.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:51

undeadserf це по купечески.
Запалити купюру, щоб віднайти в темноті двохгривенник.
Що це за заробіток - віддай 10К . отримай 500 і сплати податки?
тим більше це разовий - ПУМБА профіксить і в наступному місяці дасть тільки тварини + солодощі .
Goodman
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Повідомлень: 5410
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  #<1 ... 277278279280
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ПУМБ (2793)
01.10.2022 23:51
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