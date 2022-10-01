На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
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Додано: Суб 01 жов, 2022 22:05
Re: ПУМБ
На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:41
undeadserf можна і увесь кредліміт лише макс виплатиться 500 грн кешбеку, тобто ліпше потратити 10 т.
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:51
undeadserf це по купечески.
Запалити купюру, щоб віднайти в темноті двохгривенник.
Що це за заробіток - віддай 10К . отримай 500 і сплати податки?
тим більше це разовий - ПУМБА профіксить і в наступному місяці дасть тільки тварини + солодощі .
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