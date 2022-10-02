На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
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Додано: Суб 01 жов, 2022 22:05
Re: ПУМБ
На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:41
undeadserf можна і увесь кредліміт лише макс виплатиться 500 грн кешбеку, тобто ліпше потратити 10 т.
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:51
undeadserf це по купечески.
Запалити купюру, щоб віднайти в темноті двохгривенник.
Що це за заробіток - віддай 10К . отримай 500 і сплати податки?
тим більше це разовий - ПУМБА профіксить і в наступному місяці дасть тільки тварини + солодощі .
Додано: Нед 02 жов, 2022 09:58
Re: ПУМБ
Додано: Нед 02 жов, 2022 13:27
да, а потом будет как с горе-газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 02 жов, 2022 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 жов, 2022 13:31
Такие случаи бывают не так часто. Так что можно воспользоваться моментом, не факт, что в следующем месяце будет кешбек на коммуналку.
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