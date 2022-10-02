RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:05

Re: ПУМБ

На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
undeadserf
 
Повідомлень: 42
З нами з: 08.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:41

undeadserf можна і увесь кредліміт лише макс виплатиться 500 грн кешбеку, тобто ліпше потратити 10 т.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 22:51

undeadserf це по купечески.
Запалити купюру, щоб віднайти в темноті двохгривенник.
Що це за заробіток - віддай 10К . отримай 500 і сплати податки?
тим більше це разовий - ПУМБА профіксить і в наступному місяці дасть тільки тварини + солодощі .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 518 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 09:58

Re: ПУМБ

  undeadserf написав:Типу наперед переплатити.
Можно на квартал-два прокредитовать комунальщиков.Дольше то с тех 10к можно больше 403грн. получить.
Эх,где же сибас с их 10% чистыми :(
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7071
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 1392 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 13:27

  undeadserf написав:На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?


да, а потом будет как с горе-газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали. :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 02 жов, 2022 13:31, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3702
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1754 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 13:31

  Alex2007 написав:
  undeadserf написав:На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?


да, а потом будет как с газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали. :lol:

Такие случаи бывают не так часто. Так что можно воспользоваться моментом, не факт, что в следующем месяце будет кешбек на коммуналку.
Порт
 
Повідомлень: 927
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 18:05

Re: ПУМБ

Порт написав:
  Alex2007 написав:
  undeadserf написав:На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?


да, а потом будет как с газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали.

Такие случаи бывают не так часто. Так что можно воспользоваться моментом, не факт, что в следующем месяце будет кешбек на коммуналку.
В конце прошлого месяца заплатил наперед, фактически по факту, уже зная потребление. Добивал до 500. В этом снова дали 5% . Будет такая же процедура.
lel
 
Повідомлень: 3241
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 277278279280
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, Lost і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2254)
02.10.2022 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.