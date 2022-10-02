|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:05
На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
-
undeadserf
-
-
- Повідомлень: 42
- З нами з: 08.09.15
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:41
undeadserf можна і увесь кредліміт лише макс виплатиться 500 грн кешбеку, тобто ліпше потратити 10 т.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 759
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 жов, 2022 22:51
undeadserf це по купечески.
Запалити купюру, щоб віднайти в темноті двохгривенник.
Що це за заробіток - віддай 10К . отримай 500 і сплати податки?
тим більше це разовий - ПУМБА профіксить і в наступному місяці дасть тільки тварини + солодощі .
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5413
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 жов, 2022 09:58
undeadserf написав:
Типу наперед переплатити.
Можно на квартал-два прокредитовать комунальщиков.Дольше то с тех 10к можно больше 403грн. получить.
Эх,где же сибас с их 10% чистыми
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7073
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 1392 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 02 жов, 2022 13:27
undeadserf написав:
На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
да, а потом будет как с горе-газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Нед 02 жов, 2022 13:31, всього редагувалось 1 раз.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3702
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1754 раз.
- Подякували: 1622 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 02 жов, 2022 13:31
Alex2007 написав: undeadserf написав:
На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
да, а потом будет как с газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали.
Такие случаи бывают не так часто. Так что можно воспользоваться моментом, не факт, что в следующем месяце будет кешбек на коммуналку.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 927
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 63 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 жов, 2022 18:05
Порт написав: Alex2007 написав: undeadserf написав:
На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
да, а потом будет как с газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали.
Такие случаи бывают не так часто. Так что можно воспользоваться моментом, не факт, что в следующем месяце будет кешбек на коммуналку.
В конце прошлого месяца заплатил наперед, фактически по факту, уже зная потребление. Добивал до 500. В этом снова дали 5% . Будет такая же процедура.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3241
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1079 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 жов, 2022 19:55
Alex2007 написав:
да, а потом будет как с горе-газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали.
Да есть такое, у нас хххЗбут до сих пор НИЧЕГО НЕ ВЕРНУЛ.
6 месяцев деньги в одно место.
Когда народу напоминаешь - чего Ви поперлись в тот Збут? , то они старие пластинки о главном заводят - все вори, все одинаковие и тд и тп.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5413
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 жов, 2022 20:47
Порт написав:
Так что можно воспользоваться моментом, не факт, что в следующем месяце будет кешбек на коммуналку.
Риск есть,верю только в ОСББ,там на лицевом учтется
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 7073
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 1392 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|