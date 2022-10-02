vadlme написав:Alex2007 написав:
да, а потом будет как с горе-газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали.
Передплата автоматично не перейшла до нового постачальника газу, зате старі борги - так)
ага, я после номера с газтом тоже зась
разве что в киевский ОСББ, тут +- длительно
а так - даже мудаки в Киевводоканале что-то там куда-то переходили и потеряли переплату по горячей воде, пришлось переписываться, выпрямлять,
не проверял бы - вообще б технично съехали
никогда не был должным, но вот с такой комуналью начинаю подумывать потянуть по кварталу +-
к электро только нет вопросов - все четко