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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Нед 02 жов, 2022 22:04

  vadlme написав:
  Alex2007 написав:
  undeadserf написав:На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?


да, а потом будет как с горе-газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали. :lol:

Передплата автоматично не перейшла до нового постачальника газу, зате старі борги - так)


ага, я после номера с газтом тоже зась
разве что в киевский ОСББ, тут +- длительно
а так - даже мудаки в Киевводоканале что-то там куда-то переходили и потеряли переплату по горячей воде, пришлось переписываться, выпрямлять,
не проверял бы - вообще б технично съехали

никогда не был должным, но вот с такой комуналью начинаю подумывать потянуть по кварталу +-

к электро только нет вопросов - все четко
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 13:21

Стартує акція «Осіння пора з RIA»

З 1 жовтня до 31 грудня 2022 отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у мобільному додатку ПУМБ Online та одержуйте 100 грн кешбеку за кожен сплачений грошовий переказ.
Детальні умови акції: https://news.finance.ua/ua/startuye-akc ... pora-z-ria
Assistant_Portal
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 19:10

  Assistant_Portal написав:З 1 жовтня до 31 грудня 2022 отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у мобільному додатку ПУМБ Online та одержуйте 100 грн кешбеку за кожен сплачений грошовий переказ.
Детальні умови акції: https://news.finance.ua/ua/startuye-akc ... pora-z-ria


Что за маразм почему только 5?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:16

  Ratatui написав:
Что за маразм почему только 5?

Максимальна сума кешбеку від Банку складає 500 грн. на місяць.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 14:34

  PUMB написав:
  Ratatui написав:
Что за маразм почему только 5?

Максимальна сума кешбеку від Банку складає 500 грн. на місяць.

Инфляция.Поднять бы планку и вы снова лучшие.Про комунал же увидели просьбы клиентов)
Нам и так нелегко-Кредобанком вынуждены по 3000 в месяц оплачивать,а там 500 профита за 9000 :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 жов, 2022 19:25

  PUMB написав:
  Ratatui написав:
Что за маразм почему только 5?

Максимальна сума кешбеку від Банку складає 500 грн. на місяць.


А почему вестерн без киш миша тоже в месяц выдают до 5 переводов, а точнее вестерн + риа + монейграмм суммарно всего 5 переводов в месяц. При этом поддержка вестерна говорит , что никаких ограничений не вводил? :twisted:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 13:30

Re: ПУМБ

Для iOS вышло обновление мобильного приложения, в котором можно оформить:
Карманник написав:депозит Валютный :Baks: в доллар/евро за вашу гривну, лимит 100к
Карманник написав:продажа доллара по 37.45 пока что была, других расходов не вижу, и депозит от 0.1% до 1%
Инфа с другого ресурса.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 17:58

Howl
обновил ios приложение, в обмен валют есть кнопка купить валюту наа депозит валютный, однако дальше просто долларовые депозиты и пополнение с долларовой карты, как открыть в рамках 100 тыс грв?
nnallex
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 18:48

  PUMB написав:
  Ratatui написав:
Что за маразм почему только 5?

Максимальна сума кешбеку від Банку складає 500 грн. на місяць.


Вы ушли сессию сдавать или ответите на вопрос? :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 19:59

  nnallex написав:Howl
обновил ios приложение, в обмен валют есть кнопка купить валюту наа депозит валютный, однако дальше просто долларовые депозиты и пополнение с долларовой карты, как открыть в рамках 100 тыс грв?

Підтверджую, остання версія додатку на iOS - купити валюту через депозит неможна :cry:
miltador
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