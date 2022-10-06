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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 02 жов, 2022 22:04
vadlme написав: Alex2007 написав: undeadserf написав:
На комуналку можна весь кред ліміт злити? Типу наперед переплатити.
Чи лише кешбек нарахують по сумам з агрегаторів в додатку?
да, а потом будет как с горе-газпоставщиками, абонентов которых в мае неожиданно перешли на нефтегаз, а людям-переплатчикам пришлось самим потом возиться с возвратами денег, т.к. автоматических перерасчетов не сделали.
Передплата автоматично не перейшла до нового постачальника газу, зате старі борги - так)
ага, я после номера с газтом тоже зась
разве что в киевский ОСББ, тут +- длительно
а так - даже мудаки в Киевводоканале что-то там куда-то переходили и потеряли переплату по горячей воде, пришлось переписываться, выпрямлять,
не проверял бы - вообще б технично съехали
никогда не был должным, но вот с такой комуналью начинаю подумывать потянуть по кварталу +-
к электро только нет вопросов - все четко
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Додано: Пон 03 жов, 2022 13:21
З 1 жовтня до 31 грудня 2022 отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у мобільному додатку ПУМБ Online та одержуйте 100 грн кешбеку за кожен сплачений грошовий переказ.
Детальні умови акції: https://news.finance.ua/ua/startuye-akc ... pora-z-ria
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Assistant_Portal
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Додано: Пон 03 жов, 2022 19:10
Assistant_Portal написав:
З 1 жовтня до 31 грудня 2022 отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у мобільному додатку ПУМБ Online та одержуйте 100 грн кешбеку за кожен сплачений грошовий переказ.
Детальні умови акції: https://news.finance.ua/ua/startuye-akc ... pora-z-ria
Что за маразм почему только 5?
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Ratatui
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:16
Ratatui написав:
Что за маразм почему только 5?
Максимальна сума кешбеку від Банку складає 500 грн. на місяць.
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PUMB
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Додано: Вів 04 жов, 2022 14:34
PUMB написав: Ratatui написав:
Что за маразм почему только 5?
Максимальна сума кешбеку від Банку складає 500 грн. на місяць.
Инфляция.Поднять бы планку и вы снова лучшие.Про комунал же увидели просьбы клиентов)
Нам и так нелегко-Кредобанком вынуждены по 3000 в месяц оплачивать,а там 500 профита за 9000
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Мизантрóп
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Додано: Чет 06 жов, 2022 13:30
Для iOS вышло обновление мобильного приложения, в котором можно оформить:
Карманник написав:депозит Валютный :Baks: в доллар/евро за вашу гривну, лимит 100к
Карманник написав:продажа доллара по 37.45 пока что была, других расходов не вижу, и депозит от 0.1% до 1%
Инфа с другого ресурса.
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Howl
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Додано: Чет 06 жов, 2022 17:58
Howl
обновил ios приложение, в обмен валют есть кнопка купить валюту наа депозит валютный, однако дальше просто долларовые депозиты и пополнение с долларовой карты, как открыть в рамках 100 тыс грв?
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nnallex
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