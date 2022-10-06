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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:15
У меня устройство на платформе Android. Что и как подсказать не могу с покупкой валюты для последующего открытия депо
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