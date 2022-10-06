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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:15
Re: ПУМБ
У меня устройство на платформе Android. Что и как подсказать не могу с покупкой валюты для последующего открытия депо
Додано: Чет 06 жов, 2022 21:50
ув.форумчане, не подскажете , в какой "персоне" приличная переговорка в Киеве?
При этом не аквариум (как на контрактовой), и не депрессивные.
Кто бывал в переговорке головного отд Конкорда в Киеве - точно поймёт боль, которую пережил, увидев некоторые на правом берегу "персоны"
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