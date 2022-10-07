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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 06 жов, 2022 20:15
У меня устройство на платформе Android. Что и как подсказать не могу с покупкой валюты для последующего открытия депо
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Howl
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Додано: Чет 06 жов, 2022 21:50
ув.форумчане, не подскажете , в какой "персоне" приличная переговорка в Киеве?
При этом не аквариум (как на контрактовой), и не депрессивные.
Кто бывал в переговорке головного отд Конкорда в Киеве - точно поймёт боль, которую пережил, увидев некоторые на правом берегу "персоны"
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David_pl
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:45
Возникает закономерный вопрос: а нужно ли в ПУМБе открывать конвертационный депозит?
С их проблемной отдачей валюты потом бегать и выпрашивать. Нафиг оно нужно...
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:09
nnallex написав:Howl
обновил ios приложение, в обмен валют есть кнопка купить валюту наа депозит валютный, однако дальше просто долларовые депозиты и пополнение с долларовой карты, как открыть в рамках 100 тыс грв?
Вітаємо!
Оформлення депозиту доступне кожного дня з 00:01 до 16:00.
Рекомендуємо спробувати формити повторно.
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PUMB
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:10
miltador написав: nnallex написав:Howl
обновил ios приложение, в обмен валют есть кнопка купить валюту наа депозит валютный, однако дальше просто долларовые депозиты и пополнение с долларовой карты, как открыть в рамках 100 тыс грв?
Підтверджую, остання версія додатку на iOS - купити валюту через депозит неможна
Вітаємо!
Оформлення депозиту доступне кожного дня з 00:01 до 16:00.
Рекомендуємо спробувати формити повторно.
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PUMB
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:14
Howl написав:
У меня устройство на платформе Android. Что и как подсказать не могу с покупкой валюты для последующего открытия депо
Вітаємо!
На сьогоднішній день можливість відкриття доступна тільки для користувачів IOS, найближчим часом буде доступно і для Android слідкуйте за оновленнями.
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PUMB
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:17
PUMB написав: Howl написав:
У меня устройство на платформе Android. Что и как подсказать не могу с покупкой валюты для последующего открытия депо
Вітаємо!
На сьогоднішній день можливість відкриття доступна тільки для користувачів IOS, найближчим часом буде доступно і для Android слідкуйте за оновленнями.
Ваш банк себя дискредитировал. Не советую никому открывать в нем депозиты в валюте, потом замучаетесь забирать.
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:21
PUMB, судя по тому, что клиент спрашивал, то вот эту информацию стоило бы указать в самом приложении:
PUMB написав:
Оформлення депозиту доступне кожного дня з 00:01 до 16:00.
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Howl
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Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:40
Howl написав:
PUMB, судя по тому, что клиент спрашивал, то вот эту информацию стоило бы указать в самом приложении:
PUMB написав:
Оформлення депозиту доступне кожного дня з 00:01 до 16:00.
Вітаємо!
Це тимчасова проблема, найближчим часом вона буде вирішена.
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