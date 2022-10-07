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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 279280281282

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ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 20:15

Re: ПУМБ

У меня устройство на платформе Android. Что и как подсказать не могу с покупкой валюты для последующего открытия депо :(
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 06 жов, 2022 21:50

ув.форумчане, не подскажете , в какой "персоне" приличная переговорка в Киеве?
При этом не аквариум (как на контрактовой), и не депрессивные.
Кто бывал в переговорке головного отд Конкорда в Киеве - точно поймёт боль, которую пережил, увидев некоторые на правом берегу "персоны"
David_pl
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 08:45

Возникает закономерный вопрос: а нужно ли в ПУМБе открывать конвертационный депозит?

С их проблемной отдачей валюты потом бегать и выпрашивать. Нафиг оно нужно...
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:09

  nnallex написав:Howl
обновил ios приложение, в обмен валют есть кнопка купить валюту наа депозит валютный, однако дальше просто долларовые депозиты и пополнение с долларовой карты, как открыть в рамках 100 тыс грв?


Вітаємо!

Оформлення депозиту доступне кожного дня з 00:01 до 16:00.
Рекомендуємо спробувати формити повторно.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:10

  miltador написав:
  nnallex написав:Howl
обновил ios приложение, в обмен валют есть кнопка купить валюту наа депозит валютный, однако дальше просто долларовые депозиты и пополнение с долларовой карты, как открыть в рамках 100 тыс грв?

Підтверджую, остання версія додатку на iOS - купити валюту через депозит неможна :cry:


Вітаємо!

Оформлення депозиту доступне кожного дня з 00:01 до 16:00.
Рекомендуємо спробувати формити повторно.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:14

  Howl написав:У меня устройство на платформе Android. Что и как подсказать не могу с покупкой валюты для последующего открытия депо :(


Вітаємо!

На сьогоднішній день можливість відкриття доступна тільки для користувачів IOS, найближчим часом буде доступно і для Android слідкуйте за оновленнями.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:17

  PUMB написав:
  Howl написав:У меня устройство на платформе Android. Что и как подсказать не могу с покупкой валюты для последующего открытия депо :(


Вітаємо!

На сьогоднішній день можливість відкриття доступна тільки для користувачів IOS, найближчим часом буде доступно і для Android слідкуйте за оновленнями.

Ваш банк себя дискредитировал. Не советую никому открывать в нем депозиты в валюте, потом замучаетесь забирать.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:21

Re: ПУМБ

PUMB, судя по тому, что клиент спрашивал, то вот эту информацию стоило бы указать в самом приложении:
  PUMB написав:Оформлення депозиту доступне кожного дня з 00:01 до 16:00.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 09:40

  Howl написав:PUMB, судя по тому, что клиент спрашивал, то вот эту информацию стоило бы указать в самом приложении:
  PUMB написав:Оформлення депозиту доступне кожного дня з 00:01 до 16:00.

Вітаємо!
Це тимчасова проблема, найближчим часом вона буде вирішена.
PUMB
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  #<1 ... 279280281282
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