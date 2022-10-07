Минскую посмотрите, но все равно аквариум, хоть и до пояся
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:06
Минскую посмотрите, но все равно аквариум, хоть и до пояся
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:16
+1 до списку мертвих для мене банків. З видачою валюти реально палки в колеса. Місяць підключали персонального менегера та так і не змогли це зробити. Місяць ремонтували довзон на виділену лінію Персони... Ну і вже як більше року не можуть прикрутити адресу для комуналки, 5 років тому як назва вулиці інша але в пумбі упорото використовують стару. І офпреду тут писав, і в підтримку... все мимо вух. Дивовижний банк
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:30
Re: ПУМБ
был единственный банк через который крутили вайсы и революты, снимая кеш в кассе! сейчас это прикрыли, думаю с валютой будет попроще
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:33
Це добре якщо так. Банку з самого початку потрібно було не воювати з вітряками, а відразу лікувати проблему в корні. А так всі отримали підзатильника і нові хітропопні клієнти\неклієнти і лояльні старі.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:43
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:23
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