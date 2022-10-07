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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 280281282283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:06

  David_pl написав:ув.форумчане, не подскажете , в какой "персоне" приличная переговорка в Киеве?
При этом не аквариум (как на контрактовой), и не депрессивные.
Кто бывал в переговорке головного отд Конкорда в Киеве - точно поймёт боль, которую пережил, увидев некоторые на правом берегу "персоны"


Минскую посмотрите, но все равно аквариум, хоть и до пояся
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:16

+1 до списку мертвих для мене банків. З видачою валюти реально палки в колеса. Місяць підключали персонального менегера та так і не змогли це зробити. Місяць ремонтували довзон на виділену лінію Персони... Ну і вже як більше року не можуть прикрутити адресу для комуналки, 5 років тому як назва вулиці інша але в пумбі упорото використовують стару. І офпреду тут писав, і в підтримку... все мимо вух. Дивовижний банк :)
root
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:30

Re: ПУМБ

был единственный банк через который крутили вайсы и революты, снимая кеш в кассе! сейчас это прикрыли, думаю с валютой будет попроще
nnallex
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:33

Це добре якщо так. Банку з самого початку потрібно було не воювати з вітряками, а відразу лікувати проблему в корні. А так всі отримали підзатильника і нові хітропопні клієнти\неклієнти і лояльні старі.
root
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 11:43

Re: ПУМБ

Зʼявились у додатку нові "Валютні" депо. Курс 37,45. Але відкрити поки неможливо - видає помилку.
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miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 12:23

  miltador написав:Зʼявились у додатку нові "Валютні" депо. Курс 37,45. Але відкрити поки неможливо - видає помилку.
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Картинку, на жаль, не видно, бо ви використали кацапський хостинг картинок.
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:01

  miltador написав:Зʼявились у додатку нові "Валютні" депо. Курс 37,45. Але відкрити поки неможливо - видає помилку.
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Вітаємо!
Яка саме помилка у Вас виникла?
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:04

TDK я використав хостинг який пропонує цей форум :wink:
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:08

PUMB а вже все - "Валютні" депозити пропали зі списку. Ви визначтеся коли запускати їх будете :) А помилка була типу "Трапилася помилка. Спробуйте пізніше" на етапі підтвердження відкриття депозиту.
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 15:46

кишмиш это Рыжего - фееричный разводняк. Особенно при расчёте за рубежом - кафешки и пивные он проводит просто покупка.
Сегодня жена рассчиталась картой в Еве оффлайн - тоже просто покупка.
в общем на полку думаю закинуть, хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата
swan forever
 
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