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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:32
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:32
swan forever Если вы хотите оплатить коммуналку через Next привата для получения кешбека, то по условиям пумба для получения кешбека нужно оплачивать в приложении ПУМБ Online через поиск поставщиков, которые уже есть в списке и за оплату по реквизитам кешбек тоже не насыпят.
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:51
Додано: Суб 08 жов, 2022 00:10
Re: ПУМБ
Я сам уже имею опыт секса с мобильным приложением ПУМБ-а (онлайн видео верификация сделана кончеными...) , а тут еще подъехал интересный отзыв:
"2ая проводка СЭП плата из-за ошибки приложения":
Конченые...
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