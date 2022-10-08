ПУМБ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:32
miltador написав: PUMB
а вже все - "Валютні" депозити пропали зі списку. Ви визначтеся коли запускати їх будете
А помилка була типу "Трапилася помилка. Спробуйте пізніше" на етапі підтвердження відкриття депозиту.
Спробуйте оформити завтра до 16:00.
PUMB
Представник банку
Повідомлень: 2909
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 185 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:32
swan forever Если вы хотите оплатить коммуналку через Next привата для получения кешбека, то по условиям пумба для получения кешбека нужно оплачивать в приложении ПУМБ Online через поиск поставщиков, которые уже есть в списке и за оплату по реквизитам кешбек тоже не насыпят.
Svidlov
Повідомлень: 6
З нами з: 22.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:51
swan forever написав:
хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата
Звісно, для чого читати умови, якщо можна пробувати, а потім нити, що Вас обманули? Пробуйте!
klug
Повідомлень: 7593
З нами з: 18.08.14
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1070 раз.
Профіль
3
Додано: Суб 08 жов, 2022 00:10
Я сам уже имею опыт секса с мобильным приложением ПУМБ-а (онлайн видео верификация сделана кончеными...) , а тут еще подъехал интересный отзыв:
"2ая проводка СЭП плата из-за ошибки приложения":
https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/303312/
Конченые...
vpchelko
Повідомлень: 619
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 34 раз.
Профіль
Додано: Суб 08 жов, 2022 03:13
swan forever написав:
в общем на полку думаю закинуть, хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата
мудро
Мизантрóп
Повідомлень: 7094
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 1393 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 08 жов, 2022 05:26
swan forever написав:
хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата
Прошу обязательно отписаться про результат
uaprofi
Повідомлень: 5397
З нами з: 21.04.11
Подякував: 820 раз.
Подякували: 630 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему