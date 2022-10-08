RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 281282283284

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:32

  miltador написав:PUMB а вже все - "Валютні" депозити пропали зі списку. Ви визначтеся коли запускати їх будете :) А помилка була типу "Трапилася помилка. Спробуйте пізніше" на етапі підтвердження відкриття депозиту.


Спробуйте оформити завтра до 16:00.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2909
З нами з: 19.07.11
Подякував: 795 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:32

swan forever Если вы хотите оплатить коммуналку через Next привата для получения кешбека, то по условиям пумба для получения кешбека нужно оплачивать в приложении ПУМБ Online через поиск поставщиков, которые уже есть в списке и за оплату по реквизитам кешбек тоже не насыпят.
Svidlov
 
Повідомлень: 6
З нами з: 22.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 жов, 2022 16:51

  swan forever написав:хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата

Звісно, для чого читати умови, якщо можна пробувати, а потім нити, що Вас обманули? Пробуйте!
klug
 
Повідомлень: 7593
З нами з: 18.08.14
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 00:10

Re: ПУМБ

Я сам уже имею опыт секса с мобильным приложением ПУМБ-а (онлайн видео верификация сделана кончеными...) , а тут еще подъехал интересный отзыв:

"2ая проводка СЭП плата из-за ошибки приложения":

https://minfin.com.ua/ua/company/pumb/review/303312/

Конченые...
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 619
З нами з: 05.07.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 03:13

Re: ПУМБ

  swan forever написав:в общем на полку думаю закинуть, хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата
мудро
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7095
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 1393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 05:26

Re: ПУМБ

  swan forever написав:хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата


Прошу обязательно отписаться про результат
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5397
З нами з: 21.04.11
Подякував: 820 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 08:36

Re: ПУМБ

root написав:+1 до списку мертвих для мене банків. З видачою валюти реально палки в колеса. Місяць підключали персонального менегера та так і не змогли це зробити. Місяць ремонтували довзон на виділену лінію Персони... Ну і вже як більше року не можуть прикрутити адресу для комуналки, 5 років тому як назва вулиці інша але в пумбі упорото використовують стару. І офпреду тут писав, і в підтримку... все мимо вух. Дивовижний банк :)
Номер счёта ОСББ при оплате несуществующий, НО в квитанции - правильный и деньги доходят. Писал и звонил неоднократно. Председатель ОСББ (заинтересованный оплатой для жильцов со своих карт с кэшбеком) заносил им и новые реквизиты. Исправить не смогли до конца. Но хоть доходят. Ехать важнее.
lel
 
Повідомлень: 3244
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 281282283284
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: SHURICK76 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5014)
08.10.2022 10:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.