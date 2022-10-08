miltador написав:PUMB а вже все - "Валютні" депозити пропали зі списку. Ви визначтеся коли запускати їх будете А помилка була типу "Трапилася помилка. Спробуйте пізніше" на етапі підтвердження відкриття депозиту.
swan forever Если вы хотите оплатить коммуналку через Next привата для получения кешбека, то по условиям пумба для получения кешбека нужно оплачивать в приложении ПУМБ Online через поиск поставщиков, которые уже есть в списке и за оплату по реквизитам кешбек тоже не насыпят.
root написав:+1 до списку мертвих для мене банків. З видачою валюти реально палки в колеса. Місяць підключали персонального менегера та так і не змогли це зробити. Місяць ремонтували довзон на виділену лінію Персони... Ну і вже як більше року не можуть прикрутити адресу для комуналки, 5 років тому як назва вулиці інша але в пумбі упорото використовують стару. І офпреду тут писав, і в підтримку... все мимо вух. Дивовижний банк
Номер счёта ОСББ при оплате несуществующий, НО в квитанции - правильный и деньги доходят. Писал и звонил неоднократно. Председатель ОСББ (заинтересованный оплатой для жильцов со своих карт с кэшбеком) заносил им и новые реквизиты. Исправить не смогли до конца. Но хоть доходят. Ехать важнее.