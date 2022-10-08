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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 жов, 2022 21:01
PUnder написав:
А у когось зникали шаблони по коммуналці? В мене по батьківській квартирі є, а по моїй всі зникли
Це щоб кешбек не здавався халявою.
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