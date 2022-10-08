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Народні рейтинги: Банки,
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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 282283284285

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
4
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 21:01

  PUnder написав:А у когось зникали шаблони по коммуналці? В мене по батьківській квартирі є, а по моїй всі зникли :(

Це щоб кешбек не здавався халявою.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 22:17

  PUnder написав:А у когось зникали шаблони по коммуналці? В мене по батьківській квартирі є, а по моїй всі зникли :(

Диво.
Банк точно в лижі взутий. Зникла валютна карта на строк до 24 року.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 08 жов, 2022 22:20

  swan forever написав:кишмиш это Рыжего - фееричный разводняк.

Любой "кишмиш" - разводняк по определению. Нюансьі лишь в том, кого разводят.
sergey_sryvkin
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