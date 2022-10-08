|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 жов, 2022 21:01
PUnder написав:
А у когось зникали шаблони по коммуналці? В мене по батьківській квартирі є, а по моїй всі зникли
Це щоб кешбек не здавався халявою.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7594
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 1070 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 08 жов, 2022 22:17
PUnder написав:
А у когось зникали шаблони по коммуналці? В мене по батьківській квартирі є, а по моїй всі зникли
Диво.
Банк точно в лижі взутий. Зникла валютна карта на строк до 24 року.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 534
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 08 жов, 2022 22:20
swan forever написав:
кишмиш это Рыжего - фееричный разводняк.
Любой "кишмиш" - разводняк по определению. Нюансьі лишь в том, кого разводят.
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1093
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор