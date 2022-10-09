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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 08 жов, 2022 21:01
PUnder написав:
А у когось зникали шаблони по коммуналці? В мене по батьківській квартирі є, а по моїй всі зникли
Це щоб кешбек не здавався халявою.
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klug
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Додано: Суб 08 жов, 2022 22:17
PUnder написав:
А у когось зникали шаблони по коммуналці? В мене по батьківській квартирі є, а по моїй всі зникли
Диво.
Банк точно в лижі взутий. Зникла валютна карта на строк до 24 року.
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копейка
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Додано: Суб 08 жов, 2022 22:20
swan forever написав:
кишмиш это Рыжего - фееричный разводняк.
Любой "кишмиш" - разводняк по определению. Нюансьі лишь в том, кого разводят.
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sergey_sryvkin
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Додано: Суб 08 жов, 2022 23:36
sergey_sryvkin написав: swan forever написав:
кишмиш это Рыжего - фееричный разводняк.
Любой "кишмиш" - разводняк по определению. Нюансьі лишь в том, кого разводят.
Цікава філософія. А відсотки за депозитами теж "розводняк"?
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klug
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Додано: Суб 08 жов, 2022 23:54
копейка написав: PUnder написав:
А у когось зникали шаблони по коммуналці? В мене по батьківській квартирі є, а по моїй всі зникли
Диво.
Банк точно в лижі взутий. Зникла валютна карта на строк до 24 року.
Аналогічно. Зникли і картки з терміном дії до 11/22 (іменні) і рахунок - правда не зараз, а десь півтора-два роки тому. За неактивність...
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alibob
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Додано: Нед 09 жов, 2022 00:05
копейка написав: PUnder написав:
А у когось зникали шаблони по коммуналці? В мене по батьківській квартирі є, а по моїй всі зникли
Диво.
Банк точно в лижі взутий. Зникла валютна карта на строк до 24 року.
В мене всі карти на місті, може давно не користувалися. Колись помню банки активно закривали рахунки 3 роки якщо не користувався.
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PUnder
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Додано: Нед 09 жов, 2022 00:59
alibob PUnder
То карти, що закінчилися, продовжують, і роблять з них кастровані, ці ж мабуть і справді закрили випущені в 21 році за неактивність.
Потім дзвонитимуть щоб провисти дурні опитування про користування.
Постає питання навіщо чіпати те що є та ще на два роки, тим більше зараз?
Йолопи.
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копейка
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Додано: Нед 09 жов, 2022 01:59
копейка
Відкривав в листопаді 2019 дол. всекарту з огляду на анонс керівництва банку про онлайн обмін "вже до кінця року". Ніц за рік не зробили, онлайн обмін з'явився в пумбі десь на початку 2021 року (може помиляюся, виправте). Подумав спробувати, а карток нема і рахунку теж. Закрили без попередження і навіть не повідомили після закриття. Рік неактивності і все...
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alibob
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Додано: Нед 09 жов, 2022 08:23
alibob написав:
Рік неактивності і все...
Боротьба за активність і прибутковість.
Щодня постає питання : ЧОГО емісія карт така велика а "вихлоп" біля нуля?
Ось і начальники відділень позбавляються цих питань.
Всі банки однакові.
PS Положіть пару тисяч на картку і хай їх "зжере" за неактивність, карти будуть цілі.
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Goodman
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Додано: Нед 09 жов, 2022 10:48
klug написав: swan forever написав:
хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата
Звісно, для чого читати умови, якщо можна пробувати, а потім нити, що Вас обманули? Пробуйте!
идите за кораблём, нешановный.
в приложении кешбек указан - кафе и рестораны. по кодам кафе, но рыжий пишет покупка.
так шо не нойте и проходите дальше.
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swan forever
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