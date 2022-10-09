swan forever написав:
идите за кораблём, нешановный.
в приложении кешбек указан - кафе и рестораны. по кодам кафе, но рыжий пишет покупка.
так шо не нойте и проходите дальше.
Скломий останню звивину роз'їв? Одразу було зрозуміло, що про високі матерії, як банк дізнається в якому типі алкомаркету ти отоварюєшся сенсу пояснювати немає. Але я чітко процитував частину про комуналь, де в умовах чітко прописано за які саме оплати і де буде нараховано кшмиш. Ти навіть і того зрозуміти не зміг. Почни з основ - йди проспись та купи абетку.