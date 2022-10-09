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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 283284285286

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 15:36

  swan forever написав:
  klug написав:
  swan forever написав:хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата

Звісно, для чого читати умови, якщо можна пробувати, а потім нити, що Вас обманули? Пробуйте!

идите за кораблём, нешановный.
в приложении кешбек указан - кафе и рестораны. по кодам кафе, но рыжий пишет покупка.
так шо не нойте и проходите дальше.

Скломий останню звивину роз'їв? Одразу було зрозуміло, що про високі матерії, як банк дізнається в якому типі алкомаркету ти отоварюєшся сенсу пояснювати немає. Але я чітко процитував частину про комуналь, де в умовах чітко прописано за які саме оплати і де буде нараховано кшмиш. Ти навіть і того зрозуміти не зміг. Почни з основ - йди проспись та купи абетку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:28

Re: ПУМБ

Напомните, плз, досрочный перевыпуск Всекарты (по инициативе клиента) - бесплатный?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 16:59

Как можно налом без комиссии пополнить всекарту?
Спасибо.
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 17:43

  freelanc написав:Как можно налом без комиссии пополнить всекарту?
Спасибо.

Айбокс. Моню і Пумбу він без комси поповнює.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 18:29

  Hotab написав:
  freelanc написав:Как можно налом без комиссии пополнить всекарту?
Спасибо.

Айбокс. Моню і Пумбу він без комси поповнює.

Наскільки швидко надходять кошти на картку?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 19:16

  freelanc написав:
  Hotab написав:
  freelanc написав:Как можно налом без комиссии пополнить всекарту?
Спасибо.

Айбокс. Моню і Пумбу він без комси поповнює.

Наскільки швидко надходять кошти на картку?

Моментально.
Hotab
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  #<1 ... 283284285286
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ПУМБ (2856)
09.10.2022 20:16
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