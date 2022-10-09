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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 жов, 2022 15:36
swan forever написав: klug написав: swan forever написав:
хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата
Звісно, для чого читати умови, якщо можна пробувати, а потім нити, що Вас обманули? Пробуйте!
идите за кораблём, нешановный.
в приложении кешбек указан - кафе и рестораны. по кодам кафе, но рыжий пишет покупка.
так шо не нойте и проходите дальше.
Скломий останню звивину роз'їв? Одразу було зрозуміло, що про високі матерії, як банк дізнається в якому типі алкомаркету ти отоварюєшся сенсу пояснювати немає. Але я чітко процитував частину про комуналь, де в умовах чітко прописано за які саме оплати і де буде нараховано кшмиш. Ти навіть і того зрозуміти не зміг. Почни з основ - йди проспись та купи абетку.
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klug
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:28
Напомните, плз, досрочный перевыпуск Всекарты (по инициативе клиента) - бесплатный?
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dr_morgenstern
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Додано: Нед 09 жов, 2022 16:59
Как можно налом без комиссии пополнить всекарту?
Спасибо.
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freelanc
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Додано: Нед 09 жов, 2022 17:43
freelanc написав:
Как можно налом без комиссии пополнить всекарту?
Спасибо.
Айбокс. Моню і Пумбу він без комси поповнює.
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Hotab
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Додано: Нед 09 жов, 2022 18:29
Hotab написав: freelanc написав:
Как можно налом без комиссии пополнить всекарту?
Спасибо.
Айбокс. Моню і Пумбу він без комси поповнює.
Наскільки швидко надходять кошти на картку?
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freelanc
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Додано: Нед 09 жов, 2022 19:16
freelanc написав: Hotab написав: freelanc написав:
Как можно налом без комиссии пополнить всекарту?
Спасибо.
Айбокс. Моню і Пумбу він без комси поповнює.
Наскільки швидко надходять кошти на картку?
Моментально.
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Hotab
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Додано: Нед 09 жов, 2022 19:47
freelanc Ще термінали Easypay приймають безкоштовно
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Додано: Нед 09 жов, 2022 20:27
dr_morgenstern написав:
Напомните, плз, досрочный перевыпуск Всекарты (по инициативе клиента) - бесплатный?
ото ж
а был бы Веб - там бы написало
вы если допки остались - закажите допку, а эту закройте,
думаю что бесплатный, простныю пУМБа читать тяжеловато, пусть даже и PDF а не есель как другие
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cohan
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Додано: Нед 09 жов, 2022 20:50
Goodman написав: alibob написав:
Рік неактивності і все...
Боротьба за активність і прибутковість.
Щодня постає питання : ЧОГО емісія карт така велика а "вихлоп" біля нуля?
Ось і начальники відділень позбавляються цих питань.
Всі банки однакові.
PS Положіть пару тисяч на картку і хай їх "зжере" за неактивність, карти будуть цілі.
Вбивши карту і надіславши через два дні месаж - депозити в ПУМБ найдепозитніші в Україні?
Тобто, позбавляються при робочих картах терміном 2+ року від клієнтів?
Наступний крок банку дзвінок з вимогою – користування картками. Напевно, це логічно для когось ну може і розумно з їхнього боку, але не у воєнний час.
Лише оптимізували зараз мою роботу - менше моніторити сьогоднішній маразм банків - ОК. Навіщо в колоді карта повія, сьогодні є, завтра її немає?
PS До речі, раніше від клієнтів не було мазохізму в у рекомендаціях просаджування своїх коштів заради забаганок банків - мабуть депресія дається взнаки.
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