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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 284285286287 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 35 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 4 2- Погане. Некомпетентне. 11% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 34% 12 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 5 Всього голосів : 35 Додано: Нед 09 жов, 2022 21:42 Goodman написав: я вже не раз стикаюсь з таким, відвідно, направлення депозити бачить тільки "своє" , тим більше наразі банківський працівник уже не тот - сказали робить- робить, не сказали - ДЕНЬ ПРОШЕЛ И ... с ним.

копейка написав: PS До речі, раніше від клієнтів не було мазохізму в у рекомендаціях просаджування своїх коштів заради забаганок банків - мабуть депресія дається взнаки. PS До речі, раніше від клієнтів не було мазохізму в у рекомендаціях просаджування своїх коштів заради забаганок банків - мабуть депресія дається взнаки.

Взнаки дає стіна плачу. Если Вам ети карти так дороги, то почему и нет??

Раніше вже визначили, що 50К для місцевих, форумних , це не гроші. То що таке пару тисяч? НІЩО. Взагалі витрати, без яких не заробити. я вже не раз стикаюсь з таким, відвідно, направлення депозити бачить тільки "своє" , тим більше наразі банківський працівник уже не тот - сказали робить- робить, не сказали - ДЕНЬ ПРОШЕЛ И ... с ним.Взнаки дає стіна плачу. Если Вам ети карти так дороги, то почему и нет??Раніше вже визначили, що 50К для місцевих, форумних , це не гроші. То що таке пару тисяч? НІЩО. Взагалі витрати, без яких не заробити.

Так, було таке, "папір все стерпить" - віртуальні мільйонери, які заганяють за 2 грн. горобця в полі.

Могла б відкрити відразу нову, але навіщо піддавати банк такій напрузі? Нехай відпочиває.

А форум він для того і потрібен щоб відписуватись і ділитися, а не підставляти лоба для нових ляпасів як терпiли.

Якщо не цікаво і є згода і добра воля на абсолютно всі дії банку, що навіть НБУ пофіг - то питається навіщо підкидати панталони у повітря?

Від душевної суперечності?

Для себе з'ясувала та закрила питання, що для банку вбити картку через рік, на свій розсуд – норма. За що дякую форумчанам. Все. Так, було таке, "папір все стерпить" - віртуальні мільйонери, які заганяють за 2 грн. горобця в полі.Могла б відкрити відразу нову, але навіщо піддавати банк такій напрузі? Нехай відпочиває.А форум він для того і потрібен щоб відписуватись і ділитися, а не підставляти лоба для нових ляпасів як терпiли.Якщо не цікаво і є згода і добра воля на абсолютно всі дії банку, що навіть НБУ пофіг - то питається навіщо підкидати панталони у повітря?Від душевної суперечності?Для себе з'ясувала та закрила питання, що для банку вбити картку через рік, на свій розсуд – норма. За що дякую форумчанам. Все. копейка

Повідомлень: 538 З нами з: 31.07.19 Подякував: 341 раз. Подякували: 83 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 284285286287 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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