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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 284285286287

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Нед 09 жов, 2022 21:42

  Goodman написав:я вже не раз стикаюсь з таким, відвідно, направлення депозити бачить тільки "своє" , тим більше наразі банківський працівник уже не тот - сказали робить- робить, не сказали - ДЕНЬ ПРОШЕЛ И ... с ним.
  копейка написав:PS До речі, раніше від клієнтів не було мазохізму в у рекомендаціях просаджування своїх коштів заради забаганок банків - мабуть депресія дається взнаки.

Взнаки дає стіна плачу. Если Вам ети карти так дороги, то почему и нет??
Раніше вже визначили, що 50К для місцевих, форумних , це не гроші. То що таке пару тисяч? НІЩО. Взагалі витрати, без яких не заробити.

Так, було таке, "папір все стерпить" - віртуальні мільйонери, які заганяють за 2 грн. горобця в полі.
Могла б відкрити відразу нову, але навіщо піддавати банк такій напрузі? Нехай відпочиває.
А форум він для того і потрібен щоб відписуватись і ділитися, а не підставляти лоба для нових ляпасів як терпiли.
Якщо не цікаво і є згода і добра воля на абсолютно всі дії банку, що навіть НБУ пофіг - то питається навіщо підкидати панталони у повітря?
Від душевної суперечності?
Для себе з'ясувала та закрила питання, що для банку вбити картку через рік, на свій розсуд – норма. За що дякую форумчанам. Все.
копейка
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  #<1 ... 284285286287
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