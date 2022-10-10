Goodman написав:я вже не раз стикаюсь з таким, відвідно, направлення депозити бачить тільки "своє" , тим більше наразі банківський працівник уже не тот - сказали робить- робить, не сказали - ДЕНЬ ПРОШЕЛ И ... с ним.
Взнаки дає стіна плачу. Если Вам ети карти так дороги, то почему и нет??
Раніше вже визначили, що 50К для місцевих, форумних , це не гроші. То що таке пару тисяч? НІЩО. Взагалі витрати, без яких не заробити.
Так, було таке, "папір все стерпить" - віртуальні мільйонери, які заганяють за 2 грн. горобця в полі.
Могла б відкрити відразу нову, але навіщо піддавати банк такій напрузі? Нехай відпочиває.
А форум він для того і потрібен щоб відписуватись і ділитися, а не підставляти лоба для нових ляпасів як терпiли.
Якщо не цікаво і є згода і добра воля на абсолютно всі дії банку, що навіть НБУ пофіг - то питається навіщо підкидати панталони у повітря?
Від душевної суперечності?
Для себе з'ясувала та закрила питання, що для банку вбити картку через рік, на свій розсуд – норма. За що дякую форумчанам. Все.