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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 жов, 2022 21:42
Goodman написав:
я вже не раз стикаюсь з таким, відвідно, направлення депозити бачить тільки "своє" , тим більше наразі банківський працівник уже не тот - сказали робить- робить, не сказали - ДЕНЬ ПРОШЕЛ И ... с ним.
копейка написав:
PS До речі, раніше від клієнтів не було мазохізму в у рекомендаціях просаджування своїх коштів заради забаганок банків - мабуть депресія дається взнаки.
Взнаки дає стіна плачу. Если Вам ети карти так дороги, то почему и нет??
Раніше вже визначили, що 50К для місцевих, форумних , це не гроші. То що таке пару тисяч? НІЩО. Взагалі витрати, без яких не заробити.
Так, було таке, "папір все стерпить" - віртуальні мільйонери, які заганяють за 2 грн. горобця в полі.
Могла б відкрити відразу нову, але навіщо піддавати банк такій напрузі? Нехай відпочиває.
А форум він для того і потрібен щоб відписуватись і ділитися, а не підставляти лоба для нових ляпасів як терпiли.
Якщо не цікаво і є згода і добра воля на абсолютно всі дії банку, що навіть НБУ пофіг - то питається навіщо підкидати панталони у повітря?
Від душевної суперечності?
Для себе з'ясувала та закрила питання, що для банку вбити картку через рік, на свій розсуд – норма. За що дякую форумчанам. Все.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 10:00
freelanc написав:
Как можно налом без комиссии пополнить всекарту?
Спасибо.
Вітаємо! За поповнення «всеКАРТИ» комісія зі сторони нашого банку відсутня. Проте, можлива комісія зі сторони інших банків чи сервісів.
Радимо скористатися терміналами самообслуговування наших партнерів (без комісії): Globalmoney, ФК Система, IBox, Easypay, «City24 - ТОВ "ФК "ФЕНІКС", ФК Свіфт Гарант.
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Додано: Пон 10 жов, 2022 10:02
dr_morgenstern написав:
Напомните, плз, досрочный перевыпуск Всекарты (по инициативе клиента) - бесплатный?
Вітаємо! Так, перевипуск безкоштовний.
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