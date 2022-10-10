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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 жов, 2022 21:42
Goodman написав:
я вже не раз стикаюсь з таким, відвідно, направлення депозити бачить тільки "своє" , тим більше наразі банківський працівник уже не тот - сказали робить- робить, не сказали - ДЕНЬ ПРОШЕЛ И ... с ним.
копейка написав:
PS До речі, раніше від клієнтів не було мазохізму в у рекомендаціях просаджування своїх коштів заради забаганок банків - мабуть депресія дається взнаки.
Взнаки дає стіна плачу. Если Вам ети карти так дороги, то почему и нет??
Раніше вже визначили, що 50К для місцевих, форумних , це не гроші. То що таке пару тисяч? НІЩО. Взагалі витрати, без яких не заробити.
Так, було таке, "папір все стерпить" - віртуальні мільйонери, які заганяють за 2 грн. горобця в полі.
Могла б відкрити відразу нову, але навіщо піддавати банк такій напрузі? Нехай відпочиває.
А форум він для того і потрібен щоб відписуватись і ділитися, а не підставляти лоба для нових ляпасів як терпiли.
Якщо не цікаво і є згода і добра воля на абсолютно всі дії банку, що навіть НБУ пофіг - то питається навіщо підкидати панталони у повітря?
Від душевної суперечності?
Для себе з'ясувала та закрила питання, що для банку вбити картку через рік, на свій розсуд – норма. За що дякую форумчанам. Все.
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копейка
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Додано: Пон 10 жов, 2022 10:00
freelanc написав:
Как можно налом без комиссии пополнить всекарту?
Спасибо.
Вітаємо! За поповнення «всеКАРТИ» комісія зі сторони нашого банку відсутня. Проте, можлива комісія зі сторони інших банків чи сервісів.
Радимо скористатися терміналами самообслуговування наших партнерів (без комісії): Globalmoney, ФК Система, IBox, Easypay, «City24 - ТОВ "ФК "ФЕНІКС", ФК Свіфт Гарант.
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PUMB
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Додано: Пон 10 жов, 2022 10:02
dr_morgenstern написав:
Напомните, плз, досрочный перевыпуск Всекарты (по инициативе клиента) - бесплатный?
Вітаємо! Так, перевипуск безкоштовний.
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PUMB
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Додано: Вів 11 жов, 2022 04:41
klug написав: swan forever написав: swan forever написав:
хотя ещё думаю попробовать оплатить коммуналку на Next от примата
Звісно, для чого читати умови, якщо можна пробувати, а потім нити, що Вас обманули? Пробуйте!
Скломий останню звивину роз'їв? Одразу було зрозуміло, що про високі матерії, як банк дізнається в якому типі алкомаркету ти отоварюєшся сенсу пояснювати немає. Але я чітко процитував частину про комуналь, де в умовах чітко прописано за які саме оплати і де буде нараховано кшмиш. Ти навіть і того зрозуміти не зміг. Почни з основ - йди проспись та купи абетку.
Йолопень, тебя ж послали за кораблём, но ты проэцируешь свою жуткую действительность
на других участников форума.
Ты выдернул остаток, последнее предложение, из моего коммента и бегаешь за мной с ним по ветке.
Ещё раз - иди за русским кораблём.
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swan forever
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Додано: Вів 11 жов, 2022 06:38
Вітаю, форуме.Підкажіть будь ласка, : надіслав доки, встановлено статус військовослужбовця,відсотки за кредиткою"Все можу" не нараховуються з 19.09., але мін. платіж кажуть вноси без врахування стопу нарахування, а потім ми зробимо перерахунок. В Моно, все чітко без наступного місяця. Представник ПУМБ прокоментуте.Чому я маю переплачувати?
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Rodal
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Додано: Вів 11 жов, 2022 08:37
Rodal написав:
Вітаю, форуме.Підкажіть будь ласка, : надіслав доки, встановлено статус військовослужбовця,відсотки за кредиткою"Все можу" не нараховуються з 19.09., але мін. платіж кажуть вноси без врахування стопу нарахування, а потім ми зробимо перерахунок. В Моно, все чітко без наступного місяця. Представник ПУМБ прокоментуте.Чому я маю переплачувати?
Вітаємо! Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН та номер телефону, ми перевіримо інформацію.
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PUMB
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Додано: Вів 11 жов, 2022 08:57
PUMB написав:
Уточніть, будь ласка, яке питання Вас цікавить?
Мой вопрос тоже пропустили
User253 написав:PUMB,
пропустили мой вопрос:
User253 написав:PUMB,
а когда можно будет перевыпустить, или выпустить дополнительную цифровую карту к кредитке, аналогично дебетке?
Ещё дополню: желательно с выбором платёжной системы
?
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Додано: Вів 11 жов, 2022 09:08
Кто знает когда планируется открытия в Пумбе возможности оформить баксовый депозит за гривны через приложение? (для Андроида)
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Sergion
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