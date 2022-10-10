RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 285286287288

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:14

  Sergion написав:Кто знает когда планируется открытия в Пумбе возможности оформить баксовый депозит за гривны через приложение? (для Андроида)


Перехрестіться і біжіть подалі! :mrgreen:
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 04.03.15
Подякував: 214 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:21

root форумчанин бажає наступити на свої персональні граблі...не заважайте йому )
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7284
З нами з: 15.08.12
Подякував: 394 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:24

  -VICTOR- написав:root форумчанин бажає наступити на свої персональні граблі...не заважайте йому )


Зрозумів, йду пити каву 8)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 04.03.15
Подякував: 214 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:26

  PUMB написав:
  Ratatui написав:PUMB

Вам хоошо спится? Если будут мучать кошмары,то это потому, что на мой вопрос ответа нет который день. :mrgreen:

Уточніть, будь ласка, яке питання Вас цікавить?


Почему в вашем банке можно получить за месяц только 5 переводов вестерн, риа и тд. Ни одна из систем переводов ограничений не вводила. Суммируются у вас все системы вместе.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7904
З нами з: 30.11.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:27

  root написав:
  Sergion написав:Кто знает когда планируется открытия в Пумбе возможности оформить баксовый депозит за гривны через приложение? (для Андроида)


Перехрестіться і біжіть подалі! :mrgreen:


Не всё так плохо.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7904
З нами з: 30.11.12
Подякував: 119 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 285286287288
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui, rationalism2, SHURICK76 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2875)
11.10.2022 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.