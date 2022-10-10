Перехрестіться і біжіть подалі!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:14
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:21
root форумчанин бажає наступити на свої персональні граблі...не заважайте йому )
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:24
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:26
Почему в вашем банке можно получить за месяц только 5 переводов вестерн, риа и тд. Ни одна из систем переводов ограничений не вводила. Суммируются у вас все системы вместе.
Додано: Вів 11 жов, 2022 09:27
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