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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:14

  Sergion написав:Кто знает когда планируется открытия в Пумбе возможности оформить баксовый депозит за гривны через приложение? (для Андроида)


Перехрестіться і біжіть подалі! :mrgreen:
root
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root форумчанин бажає наступити на свої персональні граблі...не заважайте йому )
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:24

  -VICTOR- написав:root форумчанин бажає наступити на свої персональні граблі...не заважайте йому )


Зрозумів, йду пити каву 8)
root
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:26

  PUMB написав:
  Ratatui написав:PUMB

Вам хоошо спится? Если будут мучать кошмары,то это потому, что на мой вопрос ответа нет который день. :mrgreen:

Уточніть, будь ласка, яке питання Вас цікавить?


Почему в вашем банке можно получить за месяц только 5 переводов вестерн, риа и тд. Ни одна из систем переводов ограничений не вводила. Суммируются у вас все системы вместе.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:27

  root написав:
  Sergion написав:Кто знает когда планируется открытия в Пумбе возможности оформить баксовый депозит за гривны через приложение? (для Андроида)


Перехрестіться і біжіть подалі! :mrgreen:


Не всё так плохо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:31

  Ratatui написав:Не всё так плохо.

Та звісно ж, якщо б було все погано то банк труп. А так когось влаштовує, хтось не помічає, а хтось просто на кактус лізе ;)
root
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:44

  Sergion написав:Кто знает когда планируется открытия в Пумбе возможности оформить баксовый депозит за гривны через приложение? (для Андроида)

Функціонал вже доступний для iOS. Наразі ми працюємо над запуском для Андроїд.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:45

  User253 написав:
  PUMB написав:Уточніть, будь ласка, яке питання Вас цікавить?

Мой вопрос тоже пропустили

  User253 написав:PUMB, пропустили мой вопрос:

  User253 написав:PUMB, а когда можно будет перевыпустить, или выпустить дополнительную цифровую карту к кредитке, аналогично дебетке?


Ещё дополню: желательно с выбором платёжной системы

?

Банк працює над запуском даного функціоналу. Очікується найближчим часом.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 09:52

  Ratatui написав:
  PUMB написав:
  Ratatui написав:PUMB

Вам хоошо спится? Если будут мучать кошмары,то это потому, что на мой вопрос ответа нет который день. :mrgreen:

Уточніть, будь ласка, яке питання Вас цікавить?


Почему в вашем банке можно получить за месяц только 5 переводов вестерн, риа и тд. Ни одна из систем переводов ограничений не вводила. Суммируются у вас все системы вместе.

Уточнили інформацію. Це вимога ДФМ. Дані ліміти діють не тільки у нашому банку.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:43

PUMB

Уточнили інформацію. Це вимога ДФМ. Дані ліміти діють не тільки у нашому банку.[/quote]

В привате про такой бред даже не слышали и выдают хоть каждый день. Не дезинформируйте людей.
Ratatui
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