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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 10:47
Приват теж цікавий екземпляр, навіть вірю про те що вони чогось не чули. Це нормально
)))
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root
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Додано: Вів 11 жов, 2022 11:55
Ratatui написав:
В привате про такой бред даже не слышали и выдают хоть каждый день. Не дезинформируйте людей.
Як працівники ПУМБ, ми не знаємо за можливі обмеження у Приваті. Проте, ми знаємо, що у нас, як і в деяких інших банках, даний ліміт установлений за вимогою ДФМ.
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PUMB
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:08
PUMB написав:
Проте, ми знаємо, що у нас,
ой ..ну ми вже чули про ваш особливий метод підрахунку для фінмона...)) а з приводу
піднятого питання то тут мабудь ви теж "особливі"...
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-VICTOR-
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Додано: Вів 11 жов, 2022 20:44
-VICTOR- написав:
ой ..ну ми вже чули про ваш особливий метод підрахунку для фінмона...)) а з приводу
піднятого питання то тут мабудь ви теж "особливі"...
Ой, йди вивчи спершу мову, а потім будеш включати розумника
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idealstorm
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