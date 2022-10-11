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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 286287288289

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 10:47

Приват теж цікавий екземпляр, навіть вірю про те що вони чогось не чули. Це нормально :))))
root
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 11:55

  Ratatui написав:
В привате про такой бред даже не слышали и выдают хоть каждый день. Не дезинформируйте людей.

Як працівники ПУМБ, ми не знаємо за можливі обмеження у Приваті. Проте, ми знаємо, що у нас, як і в деяких інших банках, даний ліміт установлений за вимогою ДФМ.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 18:08

Re: ПУМБ

  PUMB написав:Проте, ми знаємо, що у нас,

ой ..ну ми вже чули про ваш особливий метод підрахунку для фінмона...)) а з приводу
піднятого питання то тут мабудь ви теж "особливі"...
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 20:44

  -VICTOR- написав:ой ..ну ми вже чули про ваш особливий метод підрахунку для фінмона...)) а з приводу
піднятого питання то тут мабудь ви теж "особливі"...

Ой, йди вивчи спершу мову, а потім будеш включати розумника
idealstorm
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