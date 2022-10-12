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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 10:47
Приват теж цікавий екземпляр, навіть вірю про те що вони чогось не чули. Це нормально
)))
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root
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Додано: Вів 11 жов, 2022 11:55
Ratatui написав:
В привате про такой бред даже не слышали и выдают хоть каждый день. Не дезинформируйте людей.
Як працівники ПУМБ, ми не знаємо за можливі обмеження у Приваті. Проте, ми знаємо, що у нас, як і в деяких інших банках, даний ліміт установлений за вимогою ДФМ.
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PUMB
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:08
PUMB написав:
Проте, ми знаємо, що у нас,
ой ..ну ми вже чули про ваш особливий метод підрахунку для фінмона...)) а з приводу
піднятого питання то тут мабудь ви теж "особливі"...
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Додано: Сер 12 жов, 2022 10:06
у нас зарплатний проект у вас, бухгалтерія стверджує що ще вчора дала всі данні для проводки зарплат, в свою чергу посилаються на те що ПУМБ затримує проводки і обіцяв зробити проводки сьогодні до 11:00 ...
Питання хто бреше ПУМБ чи бухгалтерія?
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yama
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