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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 жов, 2022 10:47
Приват теж цікавий екземпляр, навіть вірю про те що вони чогось не чули. Це нормально
)))
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root
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Додано: Вів 11 жов, 2022 11:55
Ratatui написав:
В привате про такой бред даже не слышали и выдают хоть каждый день. Не дезинформируйте людей.
Як працівники ПУМБ, ми не знаємо за можливі обмеження у Приваті. Проте, ми знаємо, що у нас, як і в деяких інших банках, даний ліміт установлений за вимогою ДФМ.
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PUMB
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Додано: Вів 11 жов, 2022 18:08
PUMB написав:
Проте, ми знаємо, що у нас,
ой ..ну ми вже чули про ваш особливий метод підрахунку для фінмона...)) а з приводу
піднятого питання то тут мабудь ви теж "особливі"...
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Додано: Сер 12 жов, 2022 10:06
у нас зарплатний проект у вас, бухгалтерія стверджує що ще вчора дала всі данні для проводки зарплат, в свою чергу посилаються на те що ПУМБ затримує проводки і обіцяв зробити проводки сьогодні до 11:00 ...
Питання хто бреше ПУМБ чи бухгалтерія?
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yama
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1
Додано: Сер 12 жов, 2022 15:03
yama написав:
у нас зарплатний проект у вас, бухгалтерія стверджує що ще вчора дала всі данні для проводки зарплат, в свою чергу посилаються на те що ПУМБ затримує проводки і обіцяв зробити проводки сьогодні до 11:00 ...
Питання хто бреше ПУМБ чи бухгалтерія?
Доброго дня!
Напишіть нам в приватні повідомлення Ваше ПІБ, контактній номер телефону ми перевіримо надходження коштів.
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PUMB
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Додано: Сер 12 жов, 2022 19:54
PUMB написав: Ratatui написав:
В привате про такой бред даже не слышали и выдают хоть каждый день. Не дезинформируйте людей.
Як працівники ПУМБ, ми не знаємо за можливі обмеження у Приваті. Проте, ми знаємо, що у нас, як і в деяких інших банках, даний ліміт установлений за вимогою ДФМ.
Вы как обычно впереди планеты всей по вводу бреда в действие.
А документ от ДФМ сильно секретный
? Или может ссылку дадите где почитать и в чем смысл таких ограничений?
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Ratatui
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Додано: Чет 13 жов, 2022 06:03
Получил через ПУМБ выплату по Фонду, надеясь, что смогу с помощью р2р перевести куда надо. Лимит поднял, но больше 10 тысяч не переводится. На горячей линии утверждают, что для нового клиента так будет до трёх дней.
Реально целых три дня можно будет переводить только по 10 тысяч, и с этим ничего нельзя сделать?
А если через кассу или банкомат, то можно в первые дни получить гораздо больше, или тоже только 10 тысяч?
Нет ли тут какого-то депозита со свободным снятием или сберегательного счёта хоть под сколько-нибудь процентов до понедельника долежать?
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candidat
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Додано: Чет 13 жов, 2022 06:46
candidat написав:
Нет ли тут какого-то депозита со свободным снятием или сберегательного счёта хоть под сколько-нибудь процентов до понедельника долежать?
Вільний - 7%
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klug
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3
Додано: Чет 13 жов, 2022 07:37
klug написав: candidat написав:
Нет ли тут какого-то депозита со свободным снятием или сберегательного счёта хоть под сколько-нибудь процентов до понедельника долежать?
Вільний - 7%
а Свободный по 8% 🤣
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idealstorm
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Додано: Чет 13 жов, 2022 08:19
candidat написав:
Реально целых три дня можно будет переводить только по 10 тысяч, и с этим ничего нельзя сделать?
до 3-х робочих днів, такі у них методички.
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Goodman
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