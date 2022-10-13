А как считаются эти "до 3-х рабочих дней"? Дата оформления карты считается первым днём? И если по максимуму, то дают переводить на третий день или на четвёртый?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 жов, 2022 15:02
А как считаются эти "до 3-х рабочих дней"? Дата оформления карты считается первым днём? И если по максимуму, то дают переводить на третий день или на четвёртый?
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