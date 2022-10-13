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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 15:02

  Goodman написав:
  candidat написав:Реально целых три дня можно будет переводить только по 10 тысяч, и с этим ничего нельзя сделать?

до 3-х робочих днів, такі у них методички.

А как считаются эти "до 3-х рабочих дней"? Дата оформления карты считается первым днём? И если по максимуму, то дают переводить на третий день или на четвёртый?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 21:20

candidat в любом случае , третий день по отсчету будет последним к виполнению.
все на откуп для банка , могут сразу. могут через сутки. могут в конце "третьего" дня.
Goodman
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  #<1 ... 287288289290
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