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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:03
Re: ПУМБ
Будь ласка робіть повідомлення на форумі, якщо банк змінює відсотки по депозитам.
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:20
Отримав гроші із фонда гарантування вкладів по банку "Січ" на картку.
Як можна отримати справку про цю операцію?
Здається, хтось казав, що це можливо у застосунку. Я не знайшов такої можливості...
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