RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 287288289290

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:03

Re: ПУМБ

Будь ласка робіть повідомлення на форумі, якщо банк змінює відсотки по депозитам.
mogicanin1986
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:20

Отримав гроші із фонда гарантування вкладів по банку "Січ" на картку.
Як можна отримати справку про цю операцію?
Здається, хтось казав, що це можливо у застосунку. Я не знайшов такої можливості...
TDK
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 28.10.10
Подякував: 83 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:13

  mogicanin1986 написав:Будь ласка робіть повідомлення на форумі, якщо банк змінює відсотки по депозитам.

Вчора було.
klug
 
Повідомлень: 7610
З нами з: 18.08.14
Подякував: 319 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:03

  idealstorm написав:
  klug написав:
  candidat написав:Нет ли тут какого-то депозита со свободным снятием или сберегательного счёта хоть под сколько-нибудь процентов до понедельника долежать?

Вільний - 7%


а Свободный по 8% 🤣

Це повідомив участник форуму, а не представник ПУМБ.
mogicanin1986
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:05

  mogicanin1986 написав:
  idealstorm написав:
  klug написав:Вільний - 7%

а Свободный по 8% 🤣

Це повідомив участник форуму, а не представник ПУМБ.

Представник ще не знає, він ІБ не користується
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3222
З нами з: 05.05.21
Подякував: 199 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
1
7
  #<1 ... 287288289290
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5100)
14.10.2022 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.