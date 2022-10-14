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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:03
Будь ласка робіть повідомлення на форумі, якщо банк змінює відсотки по депозитам.
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mogicanin1986
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 12:20
Отримав гроші із фонда гарантування вкладів по банку "Січ" на картку.
Як можна отримати справку про цю операцію?
Здається, хтось казав, що це можливо у застосунку. Я не знайшов такої можливості...
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TDK
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:13
mogicanin1986 написав:
Будь ласка робіть повідомлення на форумі, якщо банк змінює відсотки по депозитам.
Вчора було.
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klug
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:03
idealstorm написав: klug написав: candidat написав:
Нет ли тут какого-то депозита со свободным снятием или сберегательного счёта хоть под сколько-нибудь процентов до понедельника долежать?
Вільний - 7%
а Свободный по 8% 🤣
Це повідомив участник форуму, а не представник ПУМБ.
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mogicanin1986
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 15:05
mogicanin1986 написав: idealstorm написав: klug написав:
Вільний - 7%
а Свободный по 8% 🤣
Це повідомив участник форуму, а не представник ПУМБ.
Представник ще не знає, він ІБ не користується
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Amethyst
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