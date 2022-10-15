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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 288289290291

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 11:08

  Shummi написав:Господа сто лет не пользовался ПУМБОМ, но клиент я уже давно. Скачал вот приложение, Веб версии я уже так понял нет, все оно меня опознало, зайти дало)
Но карточек там никаких нет, и открыть новую возможности нет. На "Главной" просто пустой экран :-) Чего делать не подскажите? звонить им только?

Если вы смогли скачать приложение и установить,а после оно ещё даже и открылось, то это еще ничего не значит, что вы клиент банка🤣
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 11:12

  Shummi написав:Господа


Форумом запорєбріковим не помилились?
root
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 11:32

Re: ПУМБ

  Shummi написав:Чего делать не подскажите?
Установить мобильное приложение банка, если получится войти в него, как действующий клиент и там открыть "всеКАРТКА" (дебетовая) и/или "всеМОЖУ online" (кредитка). Если нет, то пробовать в приложении зарегистрироваться через "Дія" (надо ID-картка или загран в "Дії") и открыть "всеКАРТКА".

Ещё момент, что всё это может не получится из-за необходимости посетить отделение для оформления продукта и обновление информации про себя.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 11:44

  root написав:
  Shummi написав:Господа


Форумом запорєбріковим не помилились?

Ага, тута шановне панство
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 12:32

  Amethyst написав:
  root написав:
  Shummi написав:Господа


Форумом запорєбріковим не помилились?

Ага, тута шановне панство

Шановне свинство.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 13:20

гроші і розсуд

klug, ну свині то особлива категорія, і для неї взагалі поняття шана і панство не дотично за визначенням. Там просто гроші і розсуд і... закон (правила гри).
Без правил свиня перетворюється на розбійника :mrgreen:
А з правилами це просто зубасте янголятко на грані фолу :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 14:24

Re: ПУМБ

ПУМБ списав з Всекарти 26 коп %.

що це було? таки є теховер?

ще й пише "погашення заборгованості за відсоткам" :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 15:24

  Shaman написав:ПУМБ списав з Всекарти 26 коп %.

що це було? таки є теховер?

ще й пише "погашення заборгованості за відсоткам" :)

угу, бывает
особенно за операции в неопервремя
но могут и вернуть, сами, автоматом
а мона и запросить возврат через Чат
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 16:00

  Shummi написав:Господа сто лет не пользовался ПУМБОМ, но клиент я уже давно. Скачал вот приложение, Веб версии я уже так понял нет, все оно меня опознало, зайти дало)
Но карточек там никаких нет, и открыть новую возможности нет. На "Главной" просто пустой экран :-) Чего делать не подскажите? звонить им только?


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Для діагностики просимо Вас надіслати звіт у мобільному додатку. Для цього необхідно: якщо у Вас на пристрої операційна система Андроїд — 5 разів швидко «тапнути» (здійснити дотик до екрану), якщо iOS — потрусити телефон > Відправити повідомлення до служби підтримки. Відповідь буде надана на Вашу електронну адресу після розгляду заявки технічною підтримкою.
PUMB
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