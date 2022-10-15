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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 жов, 2022 11:08
Shummi написав:
Господа сто лет не пользовался ПУМБОМ, но клиент я уже давно. Скачал вот приложение, Веб версии я уже так понял нет, все оно меня опознало, зайти дало)
Но карточек там никаких нет, и открыть новую возможности нет. На "Главной" просто пустой экран
Чего делать не подскажите? звонить им только?
Если вы смогли скачать приложение и установить,а после оно ещё даже и открылось, то это еще ничего не значит, что вы клиент банка🤣
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idealstorm
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Додано: Суб 15 жов, 2022 11:12
Shummi написав:
Господа
Форумом запорєбріковим не помилились?
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root
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Додано: Суб 15 жов, 2022 11:32
Shummi написав:
Чего делать не подскажите?
Установить мобильное приложение банка, если получится войти в него, как действующий клиент и там открыть "всеКАРТКА" (дебетовая) и/или "всеМОЖУ online" (кредитка). Если нет, то пробовать в приложении зарегистрироваться через "Дія" (надо ID-картка или загран в "Дії") и открыть "всеКАРТКА".
Ещё момент, что всё это может не получится из-за необходимости посетить отделение для оформления продукта и обновление информации про себя.
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Додано: Суб 15 жов, 2022 11:44
root написав: Shummi написав:
Господа
Форумом запорєбріковим не помилились?
Ага, тута шановне панство
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Amethyst
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Додано: Суб 15 жов, 2022 12:32
Amethyst написав: root написав: Shummi написав:
Господа
Форумом запорєбріковим не помилились?
Ага, тута шановне панство
Шановне свинство.
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klug
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Додано: Суб 15 жов, 2022 13:20
klug
, ну свині то особлива категорія, і для неї взагалі поняття шана і панство не дотично за визначенням. Там просто гроші і розсуд і... закон (правила гри).
Без правил свиня перетворюється на розбійника
А з правилами це просто зубасте янголятко на грані фолу
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Amethyst
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Додано: Суб 15 жов, 2022 14:24
ПУМБ списав з Всекарти 26 коп %.
що це було? таки є теховер?
ще й пише "погашення заборгованості за відсоткам"
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Shaman
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Додано: Суб 15 жов, 2022 15:24
Shaman написав:
ПУМБ списав з Всекарти 26 коп %.
що це було? таки є теховер?
ще й пише "погашення заборгованості за відсоткам"
угу, бывает
особенно за операции в неопервремя
но могут и вернуть, сами, автоматом
а мона и запросить возврат через Чат
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Amethyst
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Додано: Суб 15 жов, 2022 16:00
Shummi написав:
Господа сто лет не пользовался ПУМБОМ, но клиент я уже давно. Скачал вот приложение, Веб версии я уже так понял нет, все оно меня опознало, зайти дало)
Но карточек там никаких нет, и открыть новую возможности нет. На "Главной" просто пустой экран
Чего делать не подскажите? звонить им только?
Вітаємо!
Для діагностики просимо Вас надіслати звіт у мобільному додатку. Для цього необхідно: якщо у Вас на пристрої операційна система Андроїд — 5 разів швидко «тапнути» (здійснити дотик до екрану), якщо iOS — потрусити телефон > Відправити повідомлення до служби підтримки. Відповідь буде надана на Вашу електронну адресу після розгляду заявки технічною підтримкою.
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PUMB
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