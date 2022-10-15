По-поводу лимита в 400к.
Получил от ФГВФЛ 200к, положил на вильный. Это уже всё? Ждать следующий месяц?
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Додано: Суб 15 жов, 2022 20:55
Re: ПУМБ
По-поводу лимита в 400к.
Получил от ФГВФЛ 200к, положил на вильный. Это уже всё? Ждать следующий месяц?
Додано: Суб 15 жов, 2022 21:23
pfauter Рахується календарний місяць, щоб не хвилювати фінмон можеш ще, як закинути кешом або по П2П або ж СЕПом на 190 к, але краще не більше.
Додано: Суб 15 жов, 2022 21:27
melkh Не понял.
Я описал свою ситуацию - у меня уже 400к есть движение по счету. Или как-то по-другому считается? Теперь сижу и думаю.
Додано: Суб 15 жов, 2022 22:03
pfauter не зразумів до кінця, якщо вже є проводки по рахунку в 400к, то краще вже не рухатися в цьому місяці, на наступний можна, попустить.
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