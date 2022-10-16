RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 20:55

Re: ПУМБ

По-поводу лимита в 400к.
Получил от ФГВФЛ 200к, положил на вильный. Это уже всё? Ждать следующий месяц?
pfauter
 
Повідомлень: 369
З нами з: 06.01.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:23

pfauter Рахується календарний місяць, щоб не хвилювати фінмон можеш ще, як закинути кешом або по П2П або ж СЕПом на 190 к, але краще не більше.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:27

melkh Не понял.
Я описал свою ситуацию - у меня уже 400к есть движение по счету. Или как-то по-другому считается? Теперь сижу и думаю.
pfauter
 
Повідомлень: 369
З нами з: 06.01.09
Подякував: 92 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 22:03

pfauter не зразумів до кінця, якщо вже є проводки по рахунку в 400к, то краще вже не рухатися в цьому місяці, на наступний можна, попустить.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 08:26

Re: ПУМБ

  melkh написав:або по П2П
есть же буква "Р" на той же раскладке клавиатуры/применении языка ввода :roll:
совсем другой вид обретает сообщение :?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7133
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 1401 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 289290291292
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (359)
16.10.2022 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.