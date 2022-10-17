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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 289290291292

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:23

pfauter Рахується календарний місяць, щоб не хвилювати фінмон можеш ще, як закинути кешом або по П2П або ж СЕПом на 190 к, але краще не більше.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:27

melkh Не понял.
Я описал свою ситуацию - у меня уже 400к есть движение по счету. Или как-то по-другому считается? Теперь сижу и думаю.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 22:03

pfauter не зразумів до кінця, якщо вже є проводки по рахунку в 400к, то краще вже не рухатися в цьому місяці, на наступний можна, попустить.
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 08:26

Re: ПУМБ

  melkh написав:або по П2П
есть же буква "Р" на той же раскладке клавиатуры/применении языка ввода :roll:
совсем другой вид обретает сообщение :?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 16 жов, 2022 19:09

Мизантрóп Takie jest życie якщо често, то мені Vshistko edno
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 13:30

Re: ПУМБ

  Svidlov написав:по условиям пумба для получения кешбека нужно оплачивать в приложении ПУМБ Online через поиск поставщиков, которые уже есть в списке и за оплату по реквизитам кешбек тоже не насыпят

как конкретно в аппке пумба делать этот самый поиск поставщиков? платежи-оплата послуг - комунальнi послуги - далее поиск по названию / по єрдпоу? добавил так оплату за воду - в итоге кб не начислили

позже звонил на гл сказали зафиксировали заявку
еще позже обнаружил в разделе кб в аппке начисление кб по коммунальным, в то время как в выписке по операции кб отсутсвует. так же небыло и суммы кб в пуш уведомлении.
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 16:47

Re: ПУМБ

у меня чего то пропало открытие депозита в долларах за грв? хотел сейчас открыть "валютний" - нету
nnallex
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 17:02

Re: ПУМБ

nnallex, открыть можно только в определённое время. Вроде как, с 9 по 16.

В этой теме представитель банка публиковал эту информацию.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 17:31

Howl
я с утра обновлял, не появлялись(
nnallex
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