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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 жов, 2022 21:23
pfauter Рахується календарний місяць, щоб не хвилювати фінмон можеш ще, як закинути кешом або по П2П або ж СЕПом на 190 к, але краще не більше.
Додано: Суб 15 жов, 2022 21:27
melkh Не понял.
Я описал свою ситуацию - у меня уже 400к есть движение по счету. Или как-то по-другому считается? Теперь сижу и думаю.
Додано: Суб 15 жов, 2022 22:03
pfauter не зразумів до кінця, якщо вже є проводки по рахунку в 400к, то краще вже не рухатися в цьому місяці, на наступний можна, попустить.
Додано: Нед 16 жов, 2022 08:26
Re: ПУМБ
Додано: Пон 17 жов, 2022 13:30
Re: ПУМБ
как конкретно в аппке пумба делать этот самый поиск поставщиков? платежи-оплата послуг - комунальнi послуги - далее поиск по названию / по єрдпоу? добавил так оплату за воду - в итоге кб не начислили
позже звонил на гл сказали зафиксировали заявку
еще позже обнаружил в разделе кб в аппке начисление кб по коммунальным, в то время как в выписке по операции кб отсутсвует. так же небыло и суммы кб в пуш уведомлении.
Додано: Пон 17 жов, 2022 16:47
Re: ПУМБ
у меня чего то пропало открытие депозита в долларах за грв? хотел сейчас открыть "валютний" - нету
Додано: Пон 17 жов, 2022 17:02
Re: ПУМБ
nnallex, открыть можно только в определённое время. Вроде как, с 9 по 16.
В этой теме представитель банка публиковал эту информацию.
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