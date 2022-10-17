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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 жов, 2022 21:23
pfauter Рахується календарний місяць, щоб не хвилювати фінмон можеш ще, як закинути кешом або по П2П або ж СЕПом на 190 к, але краще не більше.
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melkh
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Додано: Суб 15 жов, 2022 21:27
melkh Не понял.
Я описал свою ситуацию - у меня уже 400к есть движение по счету. Или как-то по-другому считается? Теперь сижу и думаю.
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pfauter
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Додано: Суб 15 жов, 2022 22:03
pfauter не зразумів до кінця, якщо вже є проводки по рахунку в 400к, то краще вже не рухатися в цьому місяці, на наступний можна, попустить.
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melkh
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Додано: Нед 16 жов, 2022 08:26
melkh написав:
або по П2П
есть же буква "Р" на той же раскладке клавиатуры/применении языка ввода
совсем другой вид обретает сообщение
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Мизантрóп
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Додано: Нед 16 жов, 2022 19:09
Мизантрóп Takie jest życie якщо често, то мені Vshistko edno
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melkh
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Додано: Пон 17 жов, 2022 13:30
Svidlov написав:
по условиям пумба для получения кешбека нужно оплачивать в приложении ПУМБ Online через поиск поставщиков, которые уже есть в списке и за оплату по реквизитам кешбек тоже не насыпят
как конкретно в аппке пумба делать этот самый поиск поставщиков? платежи-оплата послуг - комунальнi послуги - далее поиск по названию / по єрдпоу? добавил так оплату за воду - в итоге кб не начислили
позже звонил на гл сказали зафиксировали заявку
еще позже обнаружил в разделе кб в аппке начисление кб по коммунальным, в то время как в выписке по операции кб отсутсвует. так же небыло и суммы кб в пуш уведомлении.
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wtf
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Додано: Пон 17 жов, 2022 16:47
у меня чего то пропало открытие депозита в долларах за грв? хотел сейчас открыть "валютний" - нету
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nnallex
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Додано: Пон 17 жов, 2022 17:02
nnallex, открыть можно только в определённое время. Вроде как, с 9 по 16.
В этой теме представитель банка публиковал эту информацию.
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Howl
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Додано: Пон 17 жов, 2022 17:31
Howl
я с утра обновлял, не появлялись(
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nnallex
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Додано: Вів 18 жов, 2022 04:58
Howl написав:nnallex
, открыть можно только в определённое время. Вроде как, с 9 по 16.
В этой теме представитель банка публиковал эту информацию.
По какому курсу банк готов в долларах через приложения выполнить заявку на открытие вклада через гривну
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sens
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