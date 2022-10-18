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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 290291292293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
4
2- Погане. Некомпетентне.
11%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
34%
12
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
5
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 07:48

  sens написав:
  Howl написав:nnallex, открыть можно только в определённое время. Вроде как, с 9 по 16.

В этой теме представитель банка публиковал эту информацию.

По какому курсу банк готов в долларах через приложения выполнить заявку на открытие вклада через гривну


Проверяйте в приложении.
Может быть не готов в принципе.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:03

  idealstorm написав:Проверяйте в приложении.
Может быть не готов в принципе.

На Андроїді вже готов, по 37,9, варіанти по терміну 3,6,12 місяців 0,1%,0,8%,1,2% відповідно
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:45

  nnallex написав:Howl
я с утра обновлял, не появлялись(

Уточніть, будь ласка, наразі у Вас є можливість відкрити депозит?
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 08:51

PUMB
сегодня заработало, вчера целый день валютний депозит на ios не был доступен
дякую
nnallex
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:43

Re: ПУМБ

Представник банка чи хтось іншій підскажить,

Завд'яки мега юай аплікейшена випадково 11 жовтня відправив кошти з кредитного карти у рахунок кредітного ліміту - одразу це побачив і погасив кредітку в 0,

- чи за цей день нарахуються відсотки? на відправлена сумму
- коли можно продовжувати користуватись карткою? загоняти її в мінус щоб не попасти на відсотки
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 10:46

  gonzo написав:Представник банка чи хтось іншій підскажить,

Завд'яки мега юай аплікейшена випадково 11 жовтня відправив кошти з кредитного карти у рахунок кредітного ліміту - одразу це побачив і погасив кредітку в 0,

- чи за цей день нарахуються відсотки? на відправлена сумму
- коли можно продовжувати користуватись карткою? загоняти її в мінус щоб не попасти на відсотки

Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН або номер телефону. Ми перевіримо інформацію по Вашому рахунку.
PUMB
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Представник банку
 
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