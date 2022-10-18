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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 07:48
sens написав: Howl написав:nnallex
, открыть можно только в определённое время. Вроде как, с 9 по 16.
В этой теме представитель банка публиковал эту информацию.
По какому курсу банк готов в долларах через приложения выполнить заявку на открытие вклада через гривну
Проверяйте в приложении.
Может быть не готов в принципе.
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idealstorm
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Додано: Вів 18 жов, 2022 08:03
idealstorm написав:
Проверяйте в приложении.
Может быть не готов в принципе.
На Андроїді вже готов, по 37,9, варіанти по терміну 3,6,12 місяців 0,1%,0,8%,1,2% відповідно
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vollena71
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Додано: Вів 18 жов, 2022 08:45
nnallex написав:Howl
я с утра обновлял, не появлялись(
Уточніть, будь ласка, наразі у Вас є можливість відкрити депозит?
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PUMB
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Додано: Вів 18 жов, 2022 08:51
PUMB
сегодня заработало, вчера целый день валютний депозит на ios не был доступен
дякую
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nnallex
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:43
Представник банка чи хтось іншій підскажить,
Завд'яки мега юай аплікейшена випадково 11 жовтня відправив кошти з кредитного карти у рахунок кредітного ліміту - одразу це побачив і погасив кредітку в 0,
- чи за цей день нарахуються відсотки? на відправлена сумму
- коли можно продовжувати користуватись карткою? загоняти її в мінус щоб не попасти на відсотки
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gonzo
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Додано: Вів 18 жов, 2022 10:46
gonzo написав:
Представник банка чи хтось іншій підскажить,
Завд'яки мега юай аплікейшена випадково 11 жовтня відправив кошти з кредитного карти у рахунок кредітного ліміту - одразу це побачив і погасив кредітку в 0,
- чи за цей день нарахуються відсотки? на відправлена сумму
- коли можно продовжувати користуватись карткою? загоняти її в мінус щоб не попасти на відсотки
Напишіть, будь ласка, нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ, ІПН або номер телефону. Ми перевіримо інформацію по Вашому рахунку.
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PUMB
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Додано: Вів 18 жов, 2022 12:55
PUMB
почему а вас в мобильном приложении на андроиде не отображается сумма начисленного кешбека по коммунальным платежам ни в пуш уведомлении ни в выписке? мне приходится после каждого платежа заходить в раздел бiльше-кешбек и проверять чтобы там изменилась сумма и пересчитывать
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wtf
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:05
wtf написав:PUMB
почему а вас в мобильном приложении на андроиде не отображается сумма начисленного кешбека по коммунальным платежам ни в пуш уведомлении ни в выписке? мне приходится после каждого платежа заходить в раздел бiльше-кешбек и проверять чтобы там изменилась сумма и пересчитывать
Вітаємо! Якщо перейти у вкладку "Кешбек", натиснути "Накопичено", то можна побачити нарахований кешбек по кожній операції.
Також рекомендуємо перевірити чи встановлена остання версія додатку. За необхідності - виконати перевстановлення.
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PUMB
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Додано: Вів 18 жов, 2022 13:09
А як побачити в додатку режим чату?
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root
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Додано: Вів 18 жов, 2022 14:05
root написав:
А як побачити в додатку режим чату?
Вкладка "Більше", далі "Написати у чат". Там Ви можете вибрати за допомогою якого месенджеру зв'язатися зі спеціалістом: Вайбер або Телеграм.
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PUMB
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