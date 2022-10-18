В мене остання версія. Я бачив на скріншотах що там повинна бути опція чату. Запитував в інших користувачів то в них теж нема цієї опції.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 жов, 2022 14:58
Додано: Вів 18 жов, 2022 15:11
Re: ПУМБ
]Представник, мабуть, не користується додатком. Треба в вкладці Більше нажати на червоний напис " детально" і буде видно кешбек по кожній операції. Хоча раніше в повідомленні і в історії було видно кешбек по кожній операції. Покращення...
Сьогодні 30 квитанцій, по одній, відправляв на Вайбер. Тільки кешбек примушує користуватися цим огризком.
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:32
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:37
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:48
Re: ПУМБ
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